Украина вынуждена платить втридорога за газ РФ после отказа от транзита

Украина вынуждена приобретать российский газ по завышенным в три раза ценам. Страна закупает его у европейских трейдеров после увеличения стоимости. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Вместо того, чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по „Турецкому потоку“ после того, как европейские трейдеры подняли цену», — написал Дизен в соцсети Х. Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Верховной рады Алексей Кучеренко признал текущую ситуацию с закупкой газа.
Все осложнилось после того, как украинская сторона отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу через свою территорию. В результате «Турецкий поток» стал единственным каналом поставки российского трубопроводного газа европейским потребителям. Сейчас цена на TTF впервые поднялась выше 600 долларов за тысячу кубометров. В некоторых государствах Европы зафиксирован дефицит газа.
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