Украина вынуждена платить втридорога за газ РФ после отказа от транзита

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Украина платит в три раза больше за газ из России, потому что закупает его после поднятия Европой цен
Украина платит в три раза больше за газ из России, потому что закупает его после поднятия Европой цен Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Украина вынуждена приобретать российский газ по завышенным в три раза ценам. Страна закупает его у европейских трейдеров после увеличения стоимости. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Вместо того, чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по „Турецкому потоку“ после того, как европейские трейдеры подняли цену», — написал Дизен в соцсети Х. Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Верховной рады Алексей Кучеренко признал текущую ситуацию с закупкой газа. 

Все осложнилось после того, как украинская сторона отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу через свою территорию. В результате «Турецкий поток» стал единственным каналом поставки российского трубопроводного газа европейским потребителям. Сейчас цена на TTF впервые поднялась выше 600 долларов за тысячу кубометров. В некоторых государствах Европы зафиксирован дефицит газа. 

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Украина вынуждена приобретать российский газ по завышенным в три раза ценам. Страна закупает его у европейских трейдеров после увеличения стоимости. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «Вместо того, чтобы покупать дешевый газ напрямую из России, Украина покупает российский газ, поставляемый по „Турецкому потоку“ после того, как европейские трейдеры подняли цену», — написал Дизен в соцсети Х. Ранее первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Верховной рады Алексей Кучеренко признал текущую ситуацию с закупкой газа.  Все осложнилось после того, как украинская сторона отказалась продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в Европу через свою территорию. В результате «Турецкий поток» стал единственным каналом поставки российского трубопроводного газа европейским потребителям. Сейчас цена на TTF впервые поднялась выше 600 долларов за тысячу кубометров. В некоторых государствах Европы зафиксирован дефицит газа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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