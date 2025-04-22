В Минпромторге успокоили россиян после прекращения поставок популярных ноутбуков

Минпромторг: исключение поставок ноутбуков HP и Fujitsu не повлияет на рынок РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Прекращение поставок в РФ двух популярных марок ноутбуков не повлияет на ассортимент в стране, заявили в Минпромторге
Прекращение поставок в РФ двух популярных марок ноутбуков не повлияет на ассортимент в стране, заявили в Минпромторге Фото:

На фоне возможного прекращения параллельного импорта в Россию ноутбуков и серверов брендов HP и Fujitsu граждане страны опасаются сокращения ассортимента. Однако подобное никак на него не повлияет, сообщили в Минпромторге. 

«Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент товаров на рынке РФ», — говорится в заявлении министерства. Информацию передает ТАСС. 

Ранее Минпромторг предложил исключить эти марки ноутбуков и серверов из перечня товаров для параллельного импорта. Однако другая продукция HP и Fujitsu будет поставляться в Россию. Эксперты отмечают, что данное решение поможет поддержать отечественных производителей.

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На фоне возможного прекращения параллельного импорта в Россию ноутбуков и серверов брендов HP и Fujitsu граждане страны опасаются сокращения ассортимента. Однако подобное никак на него не повлияет, сообщили в Минпромторге.  «Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент товаров на рынке РФ», — говорится в заявлении министерства. Информацию передает ТАСС.  Ранее Минпромторг предложил исключить эти марки ноутбуков и серверов из перечня товаров для параллельного импорта. Однако другая продукция HP и Fujitsu будет поставляться в Россию. Эксперты отмечают, что данное решение поможет поддержать отечественных производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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