В Минпромторге успокоили россиян после прекращения поставок популярных ноутбуков

На фоне возможного прекращения параллельного импорта в Россию ноутбуков и серверов брендов HP и Fujitsu граждане страны опасаются сокращения ассортимента. Однако подобное никак на него не повлияет, сообщили в Минпромторге.
«Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент товаров на рынке РФ», — говорится в заявлении министерства. Информацию передает ТАСС.
Ранее Минпромторг предложил исключить эти марки ноутбуков и серверов из перечня товаров для параллельного импорта. Однако другая продукция HP и Fujitsu будет поставляться в Россию. Эксперты отмечают, что данное решение поможет поддержать отечественных производителей.
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