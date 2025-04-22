В Мариуполе тигр набросился на сотрудника зоопарка, когда он вынес ему еду

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В Мариуполе после нападения тигра на сотрудника зоопарка ведется следственная проверка
В Мариуполе после нападения тигра на сотрудника зоопарка ведется следственная проверка Фото:

В Мариуполе в местном зоопарке один из сотрудников зашел в вольер к тигру, чтобы покормить его, но животное набросилось на мужчину и от полученных телесных повреждений он скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете по ДНР. 

«22.04.2025 около полудня на сотрудника мариупольского зоопарка напал белый тигр. По предварительным данным животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его», — заявил Следком в telegram-канале

От полученных травм сотрудник зоопарка скончался. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже они примут процессуальное решение по ситуации. 

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В Мариуполе в местном зоопарке один из сотрудников зашел в вольер к тигру, чтобы покормить его, но животное набросилось на мужчину и от полученных телесных повреждений он скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете по ДНР.  «22.04.2025 около полудня на сотрудника мариупольского зоопарка напал белый тигр. По предварительным данным животное накинулось на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер покормить его», — заявил Следком в telegram-канале.  От полученных травм сотрудник зоопарка скончался. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут проверку по статье о причинении смерти по неосторожности. Позже они примут процессуальное решение по ситуации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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