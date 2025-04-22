Москвичей предупредили об аномальной погоде

В Москве и Московской области в ближайшие двое суток ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов и более. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
«23 и 24 апреля на территории столичного региона сохраняется аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — передает ТАСС информацию из метеоцентра. В штормовом предупреждении отмечается, что похожие погодные условия прогнозируются также в Тульской, Рязанской, Калужской, Ивановской и Владимирской областях. До 21:00 по местному времени в Москве и Подмосковье будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, а также желтый уровень из-за грозы.
По данным метеостанции на ВДНХ, воздух в Москве сейчас прогрелся до 22,6 градуса. Максимальная температура за минувшие сутки была зафиксирована на метеостанции у гостиницы «Балчуг» и составила плюс 26,5 градусов, что существенно превышает характерные для этого времени года показатели.
Аномально высокая температура в столичном регионе наблюдается уже несколько дней: ранее, 20 апреля, Гидрометцентр прогнозировал в Москве до +27 градусов, что также превышало обычные климатические значения для этого периода. Тогда в городе отмечалась переменная облачность и отсутствие осадков, а в Московской области температура достигала +27 градусов днем и +7 ночью. Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 19 апреля в Москве был установлен новый температурный рекорд: температура воздуха достигла +24,7 градуса, что на 1,1 градуса выше предыдущего рекорда 1973 года.
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