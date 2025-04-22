Bloomberg заявил о рекордных поставках российской нефти в Индию

Объем импорта российской нефти сорта Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достичь 2,15 миллиона баррелей в сутки и стать рекордным значением за двухлетний период. Рост поставок обусловлен восстановлением логистических цепочек после введения президента США Дональда Трампа торговых пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Импорт российской нефти марки Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достигнуть 2,15 млн баррелей в день», — говорится в материале. Отмечается, что это станет рекордным значением за последние два года.
В материале подчеркивается, что торговля нефтью между Россией и Индией практически возвращается к прежним уровням. Этому способствовала стабилизация каналов поставок, которая была нарушена санкционными мерами США в начале текущего года.
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