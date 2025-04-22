Bloomberg заявил о рекордных поставках российской нефти в Индию

Bloomberg: поставки российской нефти в Индию достигнет 2,15 млн баррелей в день
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Индия может получать 2,15 млн баррелей российской нефти в день
Индия может получать 2,15 млн баррелей российской нефти в день Фото:

Объем импорта российской нефти сорта Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достичь 2,15 миллиона баррелей в сутки и стать рекордным значением за двухлетний период. Рост поставок обусловлен восстановлением логистических цепочек после введения президента США Дональда Трампа торговых пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Импорт российской нефти марки Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достигнуть 2,15 млн баррелей в день», — говорится в материале. Отмечается, что это станет рекордным значением за последние два года. 

В материале подчеркивается, что торговля нефтью между Россией и Индией практически возвращается к прежним уровням. Этому способствовала стабилизация каналов поставок, которая была нарушена санкционными мерами США в начале текущего года. 

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Объем импорта российской нефти сорта Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достичь 2,15 миллиона баррелей в сутки и стать рекордным значением за двухлетний период. Рост поставок обусловлен восстановлением логистических цепочек после введения президента США Дональда Трампа торговых пошлин. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Импорт российской нефти марки Urals в Индию по итогам апреля 2025 года может достигнуть 2,15 млн баррелей в день», — говорится в материале. Отмечается, что это станет рекордным значением за последние два года.  В материале подчеркивается, что торговля нефтью между Россией и Индией практически возвращается к прежним уровням. Этому способствовала стабилизация каналов поставок, которая была нарушена санкционными мерами США в начале текущего года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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