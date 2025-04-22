В России зацвела береза: как защититься от аллергии на пыльцу

В России начался сезон аллергий, вызванных цветением березы, который обычно длится с середины апреля около 20-25 дней, но сроки могут варьироваться в зависимости от погодных условий. В этот период многие аллергики испытывают усиление симптомов из-за высокой концентрации пыльцы в воздухе. Как защититься от аллергии на пыльцу — в материале URA.RU.
«Жара усиливает цветение растений, продлевая период активного опыления и увеличивая количество пыльцевых частиц, достигающих своего пика. Это означает, что аллергики будут испытывать более интенсивные и длительные симптомы, чем при обычных температурных условиях», — завил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко для «Московских новостей».
Пик цветения в ближайшие две недели
В Московской области наблюдается высокая концентрация пыльцы ольхи и березы. Пик цветения придется на текущую и следующую неделю, сообщает сервис «Яндекс Погода». В Жуковском из-за аномально теплой зимы и ранней весны ольха начала цвести уже в конце марта, а береза — с середины апреля. Ближайшие дни ожидается умеренное и низкое цветение, что связано с предстоящим похолоданием.
Основные аллергены и симптомы
Как отмечает терапевт Анастасия Тимощенко, помимо березы, значительные аллергены среди деревьев — это дуб, тополь, ольха и орешник. Среди цветов особенно аллергенными являются астры, хризантемы, ромашки и герберы. Типичные симптомы аллергии включают чихание, слезотечение, покраснение глаз, избыточное отделяемое из носа и кашель.
«Аллергеном также становятся полынь, амброзия, подсолнечник, сорные и душистые травы. Из сорных трав самые частые: тимофеевка, мятлик, пырей, одуванчик, подорожник и лебеда», — добавила Тимощенко для News.ru.
Рекомендации по профилактике
Для минимизации контакта с аллергенами специалисты советуют:
- Ограничить время пребывания на улице, особенно в утренние и дневные часы.
- Держать окна и двери закрытыми для предотвращения попадания пыльцы в помещение.
- Использовать воздушные фильтры и регулярно их менять.
- После прогулок принимать душ и переодеваться, чтобы избавиться от пыльцы на одежде и теле.
- Регулярно проводить влажную уборку дома.
Мониторинг активности пыльцы
Специальные сервисы и приложения, такие как «Аллерготоп», «Пыльца Club» и сервис в «Яндекс Погоде», помогают отслеживать активность пыления растений. Это позволяет аллергикам заранее планировать свои действия и при необходимости принимать антигистаминные препараты.
Консультация со специалистом
Если вы подозреваете у себя аллергию, необходимо обратиться к аллергологу для проведения тестов и получения индивидуальных рекомендаций по лечению. Это поможет не только облегчить текущие симптомы, но и предотвратить их усиление в будущем. С приходом весны и цветением березы важно быть особенно внимательным к своему здоровью и придерживаться рекомендаций специалистов для минимизации негативного воздействия аллергенов.
«Часто человек живет с аллергией не первый год и знает, как бороться с обострениями. Но если вы стали замечать, что препараты, которые раньше хорошо помогали, перестали справляться, может понадобиться врачебная помощь для коррекции базисной терапии и выявления возможных причин ухудшения состояния», — сообщает кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Ольга Громадина для «Московских новостей».
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