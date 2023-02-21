ВС РФ сбили ракеты HIMARS в Белгородской области

Российская система противовоздушной обороны сбила два снаряда HIMARS и «Ураган» в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сбиты два реактивных снаряда HIMARS и „Ураган“, а также две тактические ракеты „Точка-У“ в районах населенных пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области», — сообщается в сводке ведомства. Также в министерстве уточнили, что российская ПВО сбила 10 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Харьковской областях.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что ВС РФ уничтожили большую часть техники НАТО на Украине. По данным СВР Североатлантическим альянсом Киеву было передано более тысячи комплексов ПВО.
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО денацификацию и демилитаризацию Украины.
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