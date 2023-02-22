Захарова: Зеленский признал, что Россия в СВО борется с фашизмом

22 февраля 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Мария Захарова нашла противоречие в словах Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой режим с фашизмом и признал, что Россия борется с ним. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского об экс-главе правительства Италии Сильвио Берлускони, что тот не видел бомбежек. «Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», — написала Захарова в своем telegram-канале . Она напомнила, как Берлускони рассказывал о бомбежке Милана в 1943 году, когда Италия вступила во Вторую мировую войну. Берлускони ранее говорил, что президент Украины допустил конфликт в своей стране, хотя мог прекратить атаки на Донбасс, сообщает «Национальная служба новостей». Он сказал, что США должны предложить план восстановления Украины и добиться от Зеленского прекращения огня. Президент Украины ответил, что дом Берлускони не «бомбили ракеты» и он не сталкивался с перебоями электричества, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой режим с фашизмом и признал, что Россия борется с ним. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского об экс-главе правительства Италии Сильвио Берлускони, что тот не видел бомбежек. «Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она напомнила, как Берлускони рассказывал о бомбежке Милана в 1943 году, когда Италия вступила во Вторую мировую войну. Берлускони ранее говорил, что президент Украины допустил конфликт в своей стране, хотя мог прекратить атаки на Донбасс, сообщает «Национальная служба новостей». Он сказал, что США должны предложить план восстановления Украины и добиться от Зеленского прекращения огня. Президент Украины ответил, что дом Берлускони не «бомбили ракеты» и он не сталкивался с перебоями электричества, передает телеканал 360.