Власти создадут показательный шаблон государственного паблика в соцсетях

28 февраля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Методичка госпаблика будет направлена на привлечение молодежи к созданию контента Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство просвещения РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог» создадут методичку по ведению образцового государственного паблика в социальных сетях для образовательных учреждений. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев. По его словам, сообщества, созданные по такому шаблону, помогут в воспитании молодого поколения. «Госпаблики — хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей», — передает слова Александра Бугаева пресс-служба АНО « Диалог ». Он также добавил, что государственные сообщества являются очень популярной категорией в соцсетях. По словам вице-президента по стратегическим проектам VK Рустама Хайбуллова, количество образовательных страниц в соцсети «ВКонтакте» с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Также директор АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев добавил, что совместно с министерствами образования будут организованы семинары для администраторов сообществ школ и детских садов. Проводиться они будут на всех субъектах России. Методичка госпаблика будет включать в себя различные механизмы мотивирования сотрудников и привлечения молодежи к производству контента в соцсетях. Документ планируют опубликовать весной 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство просвещения РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог» создадут методичку по ведению образцового государственного паблика в социальных сетях для образовательных учреждений. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев. По его словам, сообщества, созданные по такому шаблону, помогут в воспитании молодого поколения. «Госпаблики — хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей», — передает слова Александра Бугаева пресс-служба АНО «Диалог». Он также добавил, что государственные сообщества являются очень популярной категорией в соцсетях. По словам вице-президента по стратегическим проектам VK Рустама Хайбуллова, количество образовательных страниц в соцсети «ВКонтакте» с меткой «госорганизация» превысило 64 тысячи. Также директор АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев добавил, что совместно с министерствами образования будут организованы семинары для администраторов сообществ школ и детских садов. Проводиться они будут на всех субъектах России. Методичка госпаблика будет включать в себя различные механизмы мотивирования сотрудников и привлечения молодежи к производству контента в соцсетях. Документ планируют опубликовать весной 2023 года.