Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Египет

Самолеты в Египет отправятся из Екатеринбурга с 22 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из аэропорта Кольцово с 22 марта готовятся запустить рейсы в Египет, которые будут курсировать между Екатеринбургом и Шарм-Эль-Шейхом раз в десять суток. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Екатеринбург — Шарм-Эль-Шейх — с 22 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР. Самолеты будут отправляться раз в десять ночей.

Перелеты организует авиакомпания Southwind. Кроме Екатеринбурга, подобные рейсы будут запущены из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Пассажирам разрешат взять с собой в салон самолета восемь килограммов ручной клади и сдать в багаж до десяти килограммов.