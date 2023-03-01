Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Египет

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Самолеты в Египет отправятся из Екатеринбурга с 22 марта Фото:

Из аэропорта Кольцово с 22 марта готовятся запустить рейсы в Египет, которые будут курсировать между Екатеринбургом и Шарм-Эль-Шейхом раз в десять суток. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Екатеринбург — Шарм-Эль-Шейх — с 22 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР. Самолеты будут отправляться раз в десять ночей.

Перелеты организует авиакомпания Southwind. Кроме Екатеринбурга, подобные рейсы будут запущены из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Пассажирам разрешат взять с собой в салон самолета восемь килограммов ручной клади и сдать в багаж до десяти килограммов.

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Из аэропорта Кольцово с 22 марта готовятся запустить рейсы в Египет, которые будут курсировать между Екатеринбургом и Шарм-Эль-Шейхом раз в десять суток. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР). «Екатеринбург — Шарм-Эль-Шейх — с 22 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР. Самолеты будут отправляться раз в десять ночей. Перелеты организует авиакомпания Southwind. Кроме Екатеринбурга, подобные рейсы будут запущены из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Пассажирам разрешат взять с собой в салон самолета восемь килограммов ручной клади и сдать в багаж до десяти килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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