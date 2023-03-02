Гурулев: Путин проведет экстренное совещание Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проведет срочное заседание Совбеза России по ситуации с проникновением ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Сегодня состоится экстренное заседание Совбеза», — заявил Андрей Гурулев. Его слова приводит telegram-канал RTVI. Он уточнил, что время заседания пока неизвестно.
Сегодня, 2 марта, украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область. Они взяли несколько людей в заложники. В результате проникновения был убит один человек.
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