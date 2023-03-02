Гурулев: Путин проведет экстренное совещание Совбеза РФ

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Путин проведет заседание Совбеза России, сообщил Андрей Гурулев. Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Президент России Владимир Путин проведет срочное заседание Совбеза России по ситуации с проникновением ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Сегодня состоится экстренное заседание Совбеза», — заявил Андрей Гурулев. Его слова приводит telegram-канал RTVI. Он уточнил, что время заседания пока неизвестно.

Сегодня, 2 марта, украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область. Они взяли несколько людей в заложники. В результате проникновения был убит один человек.

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Президент России Владимир Путин проведет срочное заседание Совбеза России по ситуации с проникновением ДРГ (диверсионно-разведывательной группы) с территории Украины в Брянскую область. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Сегодня состоится экстренное заседание Совбеза», — заявил Андрей Гурулев. Его слова приводит telegram-канал RTVI. Он уточнил, что время заседания пока неизвестно. Сегодня, 2 марта, украинская диверсионная группа проникла в Брянскую область. Они взяли несколько людей в заложники. В результате проникновения был убит один человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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