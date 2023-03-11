В Нижнем Тагиле во время демонтажа трубы погиб рабочий ЕВРАЗ НТМК

12 марта 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Руководство ЕВРАЗ НТМК окажет материальную поддержку семье погибшего Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории ЕВРАЗ НТМК во время демонтажа недействующего трубопровода сотрудник получил травмы и умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На территории комбината представители подрядной организации демонтировали недействующий трубопровод диаметром 800 мм. К сожалению, во время проведения работ один из подрядчиков получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 7 марта. В настоящее время предприятие ведет собственное расследование по данному происшествию. «Администрация, профсоюзный комитет и коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в ЕВРАЗ НТМК. Семье погибшего окажут материальную помощь.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории ЕВРАЗ НТМК во время демонтажа недействующего трубопровода сотрудник получил травмы и умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На территории комбината представители подрядной организации демонтировали недействующий трубопровод диаметром 800 мм. К сожалению, во время проведения работ один из подрядчиков получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 7 марта. В настоящее время предприятие ведет собственное расследование по данному происшествию. «Администрация, профсоюзный комитет и коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в ЕВРАЗ НТМК. Семье погибшего окажут материальную помощь.