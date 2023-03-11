11 марта 2023
10 марта 2023

В Нижнем Тагиле во время демонтажа трубы погиб рабочий ЕВРАЗ НТМК

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, каска, завод, защитная маска, производственный процесс, рабочий, цех, респираторная маска, защитный экран, проивзодство
Руководство ЕВРАЗ НТМК окажет материальную поддержку семье погибшего Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории ЕВРАЗ НТМК во время демонтажа недействующего трубопровода сотрудник получил травмы и умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«На территории комбината представители подрядной организации демонтировали недействующий трубопровод диаметром 800 мм. К сожалению, во время проведения работ один из подрядчиков получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 марта. В настоящее время предприятие ведет собственное расследование по данному происшествию. «Администрация, профсоюзный комитет и коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в ЕВРАЗ НТМК. Семье погибшего окажут материальную помощь.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на территории ЕВРАЗ НТМК во время демонтажа недействующего трубопровода сотрудник получил травмы и умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На территории комбината представители подрядной организации демонтировали недействующий трубопровод диаметром 800 мм. К сожалению, во время проведения работ один из подрядчиков получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 7 марта. В настоящее время предприятие ведет собственное расследование по данному происшествию. «Администрация, профсоюзный комитет и коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в ЕВРАЗ НТМК. Семье погибшего окажут материальную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...