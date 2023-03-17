Медведев призвал не церемониться с США после их беспилотника над Черным морем

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о наглости США после инцидента с упавшим беспилотником Фото:

С Соединенными Штатами Америки не следует «церемониться» после происшествия с их беспилотником над Черным морем. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними не правильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Также политик отметил, что Черное море — часть российской территории, на которую распространяется суверенитет РФ.

Ранее стало известно, что в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Вашингтон сразу же обвинил российскую сторону в том, что она сбила летательный аппарат. Позже в Министерстве обороны России опровергли эти обвинения, заявив, что дрон не справился с управлением.

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С Соединенными Штатами Америки не следует «церемониться» после происшествия с их беспилотником над Черным морем. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними не правильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Также политик отметил, что Черное море — часть российской территории, на которую распространяется суверенитет РФ. Ранее стало известно, что в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Вашингтон сразу же обвинил российскую сторону в том, что она сбила летательный аппарат. Позже в Министерстве обороны России опровергли эти обвинения, заявив, что дрон не справился с управлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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