Медведев призвал не церемониться с США после их беспилотника над Черным морем

17 марта 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о наглости США после инцидента с упавшим беспилотником Фото: Владимир Андреев © URA.RU С Соединенными Штатами Америки не следует «церемониться» после происшествия с их беспилотником над Черным морем. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними не правильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Также политик отметил, что Черное море — часть российской территории, на которую распространяется суверенитет РФ. Ранее стало известно, что в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Вашингтон сразу же обвинил российскую сторону в том, что она сбила летательный аппарат. Позже в Министерстве обороны России опровергли эти обвинения, заявив, что дрон не справился с управлением.

С Соединенными Штатами Америки не следует «церемониться» после происшествия с их беспилотником над Черным морем. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними не правильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Также политик отметил, что Черное море — часть российской территории, на которую распространяется суверенитет РФ. Ранее стало известно, что в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Вашингтон сразу же обвинил российскую сторону в том, что она сбила летательный аппарат. Позже в Министерстве обороны России опровергли эти обвинения, заявив, что дрон не справился с управлением.