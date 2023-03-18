Под Челябинском продают банный комплекс

19 марта 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

В комплексе находятся три русские бани и административное здание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Челябинском продают банный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Действующий, прибыльный бизнес — банный комплекс. Земля в собственности 15 соток, ИЖС. На территории расположены административное помещение и три отдельно стоящие русские бани на дровах. Возле каждой бани своя купель или банный чан», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что бани находятся по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево. Продавец готов предоставить дополнительную информацию по запросу. Стоимость банного комплекса составляет 10 млн рублей. Недавно в Челябинске на продажу была выставлена сауна, находящаяся в поселке Шершни. Продавец сауны предлагал ее покупателям за 45 млн рублей.

Под Челябинском продают банный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Действующий, прибыльный бизнес — банный комплекс. Земля в собственности 15 соток, ИЖС. На территории расположены административное помещение и три отдельно стоящие русские бани на дровах. Возле каждой бани своя купель или банный чан», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что бани находятся по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево. Продавец готов предоставить дополнительную информацию по запросу. Стоимость банного комплекса составляет 10 млн рублей. Недавно в Челябинске на продажу была выставлена сауна, находящаяся в поселке Шершни. Продавец сауны предлагал ее покупателям за 45 млн рублей.