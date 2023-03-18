18 марта 2023
17 марта 2023

Под Челябинском продают банный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, ковш, банный веник, банный ковшик, черпак
В комплексе находятся три русские бани и административное здание Фото:

Под Челябинском продают банный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Действующий, прибыльный бизнес — банный комплекс. Земля в собственности 15 соток, ИЖС. На территории расположены административное помещение и три отдельно стоящие русские бани на дровах. Возле каждой бани своя купель или банный чан», — сказано в объявлении на «Авито».

Автор объявления указал, что бани находятся по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево. Продавец готов предоставить дополнительную информацию по запросу. Стоимость банного комплекса составляет 10 млн рублей.

Недавно в Челябинске на продажу была выставлена сауна, находящаяся в поселке Шершни. Продавец сауны предлагал ее покупателям за 45 млн рублей.

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Под Челябинском продают банный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Действующий, прибыльный бизнес — банный комплекс. Земля в собственности 15 соток, ИЖС. На территории расположены административное помещение и три отдельно стоящие русские бани на дровах. Возле каждой бани своя купель или банный чан», — сказано в объявлении на «Авито». Автор объявления указал, что бани находятся по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево. Продавец готов предоставить дополнительную информацию по запросу. Стоимость банного комплекса составляет 10 млн рублей. Недавно в Челябинске на продажу была выставлена сауна, находящаяся в поселке Шершни. Продавец сауны предлагал ее покупателям за 45 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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