Под Челябинском продают банный комплекс. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.
«Действующий, прибыльный бизнес — банный комплекс. Земля в собственности 15 соток, ИЖС. На территории расположены административное помещение и три отдельно стоящие русские бани на дровах. Возле каждой бани своя купель или банный чан», — сказано в объявлении на «Авито».
Автор объявления указал, что бани находятся по адресу: Челябинская область, Сосновский район, деревня Казанцево. Продавец готов предоставить дополнительную информацию по запросу. Стоимость банного комплекса составляет 10 млн рублей.
Недавно в Челябинске на продажу была выставлена сауна, находящаяся в поселке Шершни. Продавец сауны предлагал ее покупателям за 45 млн рублей.
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