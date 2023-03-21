21 марта 2023

СК начал расследование из-за атаки дронов на нефтепровод «Дружба» в Брянской области

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
СК РФ расследует инцидент с атакой беспилотника на территорию станции «Новозыбков» в Брянской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России начал расследование инцидента с атакой беспилотника на территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

«Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Брянской области», — говорится telegram-канале ведомства. Уточняется, что 21 марта местные органы власти сообщили об атаке украинского беспилотника. Во время инцидента никто не пострадал. В СК отметили, что следователи детально установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действия причастных лиц.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Он отметил, что в целях безопасности были обесточены несколько населенных пунктов в регионе.

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Следственный комитет России начал расследование инцидента с атакой беспилотника на территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ. «Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Брянской области», — говорится telegram-канале ведомства. Уточняется, что 21 марта местные органы власти сообщили об атаке украинского беспилотника. Во время инцидента никто не пострадал. В СК отметили, что следователи детально установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действия причастных лиц. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Он отметил, что в целях безопасности были обесточены несколько населенных пунктов в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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