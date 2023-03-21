СК начал расследование из-за атаки дронов на нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Следственный комитет России начал расследование инцидента с атакой беспилотника на территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.
«Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Брянской области», — говорится telegram-канале ведомства. Уточняется, что 21 марта местные органы власти сообщили об атаке украинского беспилотника. Во время инцидента никто не пострадал. В СК отметили, что следователи детально установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действия причастных лиц.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Он отметил, что в целях безопасности были обесточены несколько населенных пунктов в регионе.
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Следственный комитет России начал расследование инцидента с атакой беспилотника на территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ. «Следователи СК России расследуют факт использования беспилотных летательных аппаратов на территории Брянской области», — говорится telegram-канале ведомства. Уточняется, что 21 марта местные органы власти сообщили об атаке украинского беспилотника. Во время инцидента никто не пострадал. В СК отметили, что следователи детально установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действия причастных лиц. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали территорию нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» в Брянской области. Он отметил, что в целях безопасности были обесточены несколько населенных пунктов в регионе.