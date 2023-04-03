03 апреля 2023

Владимир Путин отметил свердловчан государственными наградами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Сразу десять свердловчан получили государственные награды Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными медалями десятерых свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ от 3 апреля.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» Татьяну Коковину — машиниста мельниц АО «Сухоложский огнеупорный завод», Наталью Чертову — прессовщика огнеупорных изделий АО «Сухоложский огнеупорный завод», Андрея Юрасова — станочника широкого профиля АО «Сухоложский огнеупорный завод». Генерального директора АО «Сухоложский огнеупорный завод» Юрия Лебедева», — сказано в документе.

Также медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» удостоились медицинские работники «Клинико-диагностический центра города Екатеринбурга». Отмечены наградами Татьяна Артемова, Валентина Бочкарева, Наталья Патрушева, Владимир Шалаев, Елена Кузнецова и Анна Тихомирова.

Ранее URA.RU сообщало о награждении топ-менеджеров УГМК президентом России Путиным. Технический директор УГМК Андрей Паньшин и директор по энергетике ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Владимир Нечитайлов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными медалями десятерых свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ от 3 апреля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» Татьяну Коковину — машиниста мельниц АО «Сухоложский огнеупорный завод», Наталью Чертову — прессовщика огнеупорных изделий АО «Сухоложский огнеупорный завод», Андрея Юрасова — станочника широкого профиля АО «Сухоложский огнеупорный завод». Генерального директора АО «Сухоложский огнеупорный завод» Юрия Лебедева», — сказано в документе. Также медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» удостоились медицинские работники «Клинико-диагностический центра города Екатеринбурга». Отмечены наградами Татьяна Артемова, Валентина Бочкарева, Наталья Патрушева, Владимир Шалаев, Елена Кузнецова и Анна Тихомирова. Ранее URA.RU сообщало о награждении топ-менеджеров УГМК президентом России Путиным. Технический директор УГМК Андрей Паньшин и директор по энергетике ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Владимир Нечитайлов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...