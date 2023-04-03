Владимир Путин отметил свердловчан государственными наградами

04 апреля 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Сразу десять свердловчан получили государственные награды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными медалями десятерых свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ от 3 апреля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» Татьяну Коковину — машиниста мельниц АО «Сухоложский огнеупорный завод», Наталью Чертову — прессовщика огнеупорных изделий АО «Сухоложский огнеупорный завод», Андрея Юрасова — станочника широкого профиля АО «Сухоложский огнеупорный завод». Генерального директора АО «Сухоложский огнеупорный завод» Юрия Лебедева», — сказано в документе. Также медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» удостоились медицинские работники «Клинико-диагностический центра города Екатеринбурга». Отмечены наградами Татьяна Артемова, Валентина Бочкарева, Наталья Патрушева, Владимир Шалаев, Елена Кузнецова и Анна Тихомирова. Ранее URA.RU сообщало о награждении топ-менеджеров УГМК президентом России Путиным. Технический директор УГМК Андрей Паньшин и директор по энергетике ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Владимир Нечитайлов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил государственными медалями десятерых свердловчан. Об этом говорится в указе президента РФ от 3 апреля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» Татьяну Коковину — машиниста мельниц АО «Сухоложский огнеупорный завод», Наталью Чертову — прессовщика огнеупорных изделий АО «Сухоложский огнеупорный завод», Андрея Юрасова — станочника широкого профиля АО «Сухоложский огнеупорный завод». Генерального директора АО «Сухоложский огнеупорный завод» Юрия Лебедева», — сказано в документе. Также медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени» удостоились медицинские работники «Клинико-диагностический центра города Екатеринбурга». Отмечены наградами Татьяна Артемова, Валентина Бочкарева, Наталья Патрушева, Владимир Шалаев, Елена Кузнецова и Анна Тихомирова. Ранее URA.RU сообщало о награждении топ-менеджеров УГМК президентом России Путиным. Технический директор УГМК Андрей Паньшин и директор по энергетике ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» Владимир Нечитайлов получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.