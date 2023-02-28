Путин наградил топ-менеджеров УГМК

Путин наградил директора по энергетике и технического директора УГМК
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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Указ о награждении подписан 28 февраля Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил директора по энергетике Владимира Нечитайлова и технического директора Андрея Паньшина из Уральской горно-металлургической компании. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Нечитайлова Владимира Юрьевича — директора по энергетике открытого акционерного общества „Уральская горно-металлургическая компания“», — сказано в указе. Такой же награды удостоен технический директор УГМК Андрей Паньшин, который с недавних пор входит в состав совета директоров компании.

Ранее Президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Ей также присвоили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени».

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Президент РФ Владимир Путин наградил директора по энергетике Владимира Нечитайлова и технического директора Андрея Паньшина из Уральской горно-металлургической компании. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Нечитайлова Владимира Юрьевича — директора по энергетике открытого акционерного общества „Уральская горно-металлургическая компания“», — сказано в указе. Такой же награды удостоен технический директор УГМК Андрей Паньшин, который с недавних пор входит в состав совета директоров компании. Ранее Президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Ей также присвоили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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