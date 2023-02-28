Путин наградил топ-менеджеров УГМК

Путин наградил директора по энергетике и технического директора УГМК

Указ о награждении подписан 28 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил директора по энергетике Владимира Нечитайлова и технического директора Андрея Паньшина из Уральской горно-металлургической компании. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени Нечитайлова Владимира Юрьевича — директора по энергетике открытого акционерного общества „Уральская горно-металлургическая компания“», — сказано в указе. Такой же награды удостоен технический директор УГМК Андрей Паньшин, который с недавних пор входит в состав совета директоров компании.

Ранее Президент РФ Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью за вклад развитие страны. Ей также присвоили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени».