ФК «Урал» назвал часть свердловчан, кто бесплатно сможет прийти на матч РПЛ

Свердловским студентам предложили бесплатно прийти на матч «Урал» — «ЦСКА»

07 апреля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Свердловские студенты могут бесплатно прийти на матч между «Уралом» и «ЦСКА» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все студенты вузов и колледжей Свердловской области 15 апреля смогут бесплатно попасть на матч между «Уралом» и «ЦСКА» в рамках 23 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал». «Все учащиеся вузов и колледжей Свердловской области приглашены на игру 23 тура МИР РПЛ Урал — ЦСКА бесплатно. Билеты уже можно получить в вашем учебном заведении», — сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба. Матч состоится 15 апреля в 18:30. При этом, чтобы прийти на «Екатеринбург Арену» студентам понадобится специальный паспорт болельщика Fan ID. Такую систему с входом на матчи РПЛ ввели в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» наряду с пяти другими российскими стадионами станет одной из первых, где будут тестировать скандальную систему Fan ID. Многие фанаты выступают против посещения матчей со специальным паспортом болельщика, так как считают, что он ограничивает свободу. При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допускал, что от Fan ID могут отказаться из-за низкой посещаемости матчей.

Все студенты вузов и колледжей Свердловской области 15 апреля смогут бесплатно попасть на матч между «Уралом» и «ЦСКА» в рамках 23 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал». «Все учащиеся вузов и колледжей Свердловской области приглашены на игру 23 тура МИР РПЛ Урал — ЦСКА бесплатно. Билеты уже можно получить в вашем учебном заведении», — сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба. Матч состоится 15 апреля в 18:30. При этом, чтобы прийти на «Екатеринбург Арену» студентам понадобится специальный паспорт болельщика Fan ID. Такую систему с входом на матчи РПЛ ввели в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что «Екатеринбург Арена» наряду с пяти другими российскими стадионами станет одной из первых, где будут тестировать скандальную систему Fan ID. Многие фанаты выступают против посещения матчей со специальным паспортом болельщика, так как считают, что он ограничивает свободу. При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допускал, что от Fan ID могут отказаться из-за низкой посещаемости матчей.