10 апреля 2023

Вести.ua: население Украины сократится до 24 млн человек к 2030 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина, архив, киев
К 2100 году численность населения Украины может уменьшится на 45% Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

К 2030 году численность населения Украины может уменьшиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году сократиться почти наполовину. Об этом сообщила руководитель Института демографии и социальных исследований, социолог Элла Либанова.

«К 2030 году население Украины сократится до 24—32 миллионов человек, 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — передает издание «Вести.ua» слова Либановой. Социолог отмечает, что около пяти миллионов украинцев могут покинуть страну в ближайшее время.

Автор статьи также приводит данные ООН, в которых сообщается о сокращении населения Украины на 45% к 2100 году. Смертность в стране с начала 2021 года (в сравнении с аналогичным периодом ранее) выросла на 25%, сообщает украинский Госстат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев главным минусом Украины назвал постепенное уменьшение численности населения. По его мнению, оно уже может составлять 20—25 млн человек.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К 2030 году численность населения Украины может уменьшиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году сократиться почти наполовину. Об этом сообщила руководитель Института демографии и социальных исследований, социолог Элла Либанова. «К 2030 году население Украины сократится до 24—32 миллионов человек, 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — передает издание «Вести.ua» слова Либановой. Социолог отмечает, что около пяти миллионов украинцев могут покинуть страну в ближайшее время. Автор статьи также приводит данные ООН, в которых сообщается о сокращении населения Украины на 45% к 2100 году. Смертность в стране с начала 2021 года (в сравнении с аналогичным периодом ранее) выросла на 25%, сообщает украинский Госстат. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев главным минусом Украины назвал постепенное уменьшение численности населения. По его мнению, оно уже может составлять 20—25 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...