Вести.ua: население Украины сократится до 24 млн человек к 2030 году

11 апреля 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

К 2100 году численность населения Украины может уменьшится на 45% Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К 2030 году численность населения Украины может уменьшиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году сократиться почти наполовину. Об этом сообщила руководитель Института демографии и социальных исследований, социолог Элла Либанова. «К 2030 году население Украины сократится до 24—32 миллионов человек, 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — передает издание «Вести.ua» слова Либановой. Социолог отмечает, что около пяти миллионов украинцев могут покинуть страну в ближайшее время. Автор статьи также приводит данные ООН, в которых сообщается о сокращении населения Украины на 45% к 2100 году. Смертность в стране с начала 2021 года (в сравнении с аналогичным периодом ранее) выросла на 25%, сообщает украинский Госстат. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев главным минусом Украины назвал постепенное уменьшение численности населения. По его мнению, оно уже может составлять 20—25 млн человек.

К 2030 году численность населения Украины может уменьшиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году сократиться почти наполовину. Об этом сообщила руководитель Института демографии и социальных исследований, социолог Элла Либанова. «К 2030 году население Украины сократится до 24—32 миллионов человек, 2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — передает издание «Вести.ua» слова Либановой. Социолог отмечает, что около пяти миллионов украинцев могут покинуть страну в ближайшее время. Автор статьи также приводит данные ООН, в которых сообщается о сокращении населения Украины на 45% к 2100 году. Смертность в стране с начала 2021 года (в сравнении с аналогичным периодом ранее) выросла на 25%, сообщает украинский Госстат. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев главным минусом Украины назвал постепенное уменьшение численности населения. По его мнению, оно уже может составлять 20—25 млн человек.