05 мая 2023

«Известия» узнали, сколько компаний в России готовы нанимать специалистов без опыта

«Известия»: специалистов с недостаточным опытом готовы нанимать 88% работодателей в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий, рынок труда. Челябинск, трудоустройство, работа, безработица, рабочие места, работодатель, рынок труда, ярмарка вакансий
В опросе приняли участие 300 работодателей из всех регионов РФ Фото:

Неопытных специалистов готовы нанять 88% российских компаний, 76% готовы вкладывать средства в обучение сотрудников. Об этом говорится в исследовании среди 300 работодателей из всех регионов России, которое провели в апреле компании «СберПодбор» и «Работа.ру».

«Специалистов с недостаточным опытом готовы нанимать 88% российских работодателей, 76% готовы инвестировать в их обучение. Только 12% высказались против такой практики, объяснив это нехваткой времени на обучение новых кадров (55%), повышенным риском ошибок (50%) и отсутствием свободного персонала или финансов для этого (31%)», — цитирует результаты исследования «Известия».

Издание сообщает, что готовность принять на работу сотрудника без опыта руководители объясняют тем, что на рынке труда мало подходящих кандидатов (40% респондентов), либо у опытных сотрудников высокие зарплатные ожидания (29% ответов). Кроме того, многие компании учитывают специфику своей деятельности и знают, что необходимые знания и опыт можно получить лишь внутри организации.

Ранее стало известно, что российским студентам помогут выбрать будущее место работы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия —— страна возможностей», такой шанс появится у участников олимпиады «Я — профессионал».

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Неопытных специалистов готовы нанять 88% российских компаний, 76% готовы вкладывать средства в обучение сотрудников. Об этом говорится в исследовании среди 300 работодателей из всех регионов России, которое провели в апреле компании «СберПодбор» и «Работа.ру». «Специалистов с недостаточным опытом готовы нанимать 88% российских работодателей, 76% готовы инвестировать в их обучение. Только 12% высказались против такой практики, объяснив это нехваткой времени на обучение новых кадров (55%), повышенным риском ошибок (50%) и отсутствием свободного персонала или финансов для этого (31%)», — цитирует результаты исследования «Известия». Издание сообщает, что готовность принять на работу сотрудника без опыта руководители объясняют тем, что на рынке труда мало подходящих кандидатов (40% респондентов), либо у опытных сотрудников высокие зарплатные ожидания (29% ответов). Кроме того, многие компании учитывают специфику своей деятельности и знают, что необходимые знания и опыт можно получить лишь внутри организации. Ранее стало известно, что российским студентам помогут выбрать будущее место работы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия —— страна возможностей», такой шанс появится у участников олимпиады «Я — профессионал».
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