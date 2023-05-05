«Известия» узнали, сколько компаний в России готовы нанимать специалистов без опыта «Известия»: специалистов с недостаточным опытом готовы нанимать 88% работодателей в России 06 мая 2023 в 03:50 Размер текста - 17 + В опросе приняли участие 300 работодателей из всех регионов РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неопытных специалистов готовы нанять 88% российских компаний, 76% готовы вкладывать средства в обучение сотрудников. Об этом говорится в исследовании среди 300 работодателей из всех регионов России, которое провели в апреле компании «СберПодбор» и «Работа.ру». «Специалистов с недостаточным опытом готовы нанимать 88% российских работодателей, 76% готовы инвестировать в их обучение. Только 12% высказались против такой практики, объяснив это нехваткой времени на обучение новых кадров (55%), повышенным риском ошибок (50%) и отсутствием свободного персонала или финансов для этого (31%)», — цитирует результаты исследования «Известия». Издание сообщает, что готовность принять на работу сотрудника без опыта руководители объясняют тем, что на рынке труда мало подходящих кандидатов (40% респондентов), либо у опытных сотрудников высокие зарплатные ожидания (29% ответов). Кроме того, многие компании учитывают специфику своей деятельности и знают, что необходимые знания и опыт можно получить лишь внутри организации. Ранее стало известно, что российским студентам помогут выбрать будущее место работы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия —— страна возможностей», такой шанс появится у участников олимпиады «Я — профессионал». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Неопытных специалистов готовы нанять 88% российских компаний, 76% готовы вкладывать средства в обучение сотрудников. Об этом говорится в исследовании среди 300 работодателей из всех регионов России, которое провели в апреле компании «СберПодбор» и «Работа.ру». «Специалистов с недостаточным опытом готовы нанимать 88% российских работодателей, 76% готовы инвестировать в их обучение. Только 12% высказались против такой практики, объяснив это нехваткой времени на обучение новых кадров (55%), повышенным риском ошибок (50%) и отсутствием свободного персонала или финансов для этого (31%)», — цитирует результаты исследования «Известия». Издание сообщает, что готовность принять на работу сотрудника без опыта руководители объясняют тем, что на рынке труда мало подходящих кандидатов (40% респондентов), либо у опытных сотрудников высокие зарплатные ожидания (29% ответов). Кроме того, многие компании учитывают специфику своей деятельности и знают, что необходимые знания и опыт можно получить лишь внутри организации. Ранее стало известно, что российским студентам помогут выбрать будущее место работы. Как рассказали URA.RU в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия —— страна возможностей», такой шанс появится у участников олимпиады «Я — профессионал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям