В Челябинской области у 17 человек подтверждена корь

Корь подтверждена у 17 жителей Челябинской области. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
«На сегодняшний день у нас в Челябинской области 17 человек, у которых подтверждена корь, еще 16 — под подозрением на инфекцию. Анализы направляются в лабораторию в Уфу для подтверждения диагноза», — написала она в своем telegram-канале.
Гехт добавила, что после каждого выявленного случая Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц. После этого начинается подчищающая иммунизация, которая позволяет не допустить распространения заболевания.
Ранее в Челябинске из-за кори закрыли на карантин родильный дом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. Корь выявили у роженицы, которая является гражданкой другого государства.
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