В Челябинской области у 17 человек подтверждена корь

08 мая 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Под подозрением на корь находятся еще 16 челябинцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Корь подтверждена у 17 жителей Челябинской области. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «На сегодняшний день у нас в Челябинской области 17 человек, у которых подтверждена корь, еще 16 — под подозрением на инфекцию. Анализы направляются в лабораторию в Уфу для подтверждения диагноза», — написала она в своем telegram-канале. Гехт добавила, что после каждого выявленного случая Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц. После этого начинается подчищающая иммунизация, которая позволяет не допустить распространения заболевания. Ранее в Челябинске из-за кори закрыли на карантин родильный дом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. Корь выявили у роженицы, которая является гражданкой другого государства.

Корь подтверждена у 17 жителей Челябинской области. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «На сегодняшний день у нас в Челябинской области 17 человек, у которых подтверждена корь, еще 16 — под подозрением на инфекцию. Анализы направляются в лабораторию в Уфу для подтверждения диагноза», — написала она в своем telegram-канале. Гехт добавила, что после каждого выявленного случая Роспотребнадзор устанавливает круг контактных лиц. После этого начинается подчищающая иммунизация, которая позволяет не допустить распространения заболевания. Ранее в Челябинске из-за кори закрыли на карантин родильный дом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета. Корь выявили у роженицы, которая является гражданкой другого государства.