08 мая 2023

Челябинцев напугал дым от пожара за вокзалом

Возле железнодорожного вокзала в Челябинске начался пожар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меры защиты от инфекции на железнодорожном вокзале. Челябинск , жд вокзал челябинск
Возле железнодорожного вокзала заметили черный дым Фото:

Жителей Челябинска напугал черный дым в районе железнодорожного вокзала. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности возгорания.

«Рядом с шиномонтажной мастерской по улице Гражданской в Челябинске горят резиновые покрышки. Угрозы нет. На месте работают три автоцистерны», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что 9 мая в Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкания загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Челябинска напугал черный дым в районе железнодорожного вокзала. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности возгорания. «Рядом с шиномонтажной мастерской по улице Гражданской в Челябинске горят резиновые покрышки. Угрозы нет. На месте работают три автоцистерны», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что 9 мая в Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкания загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...