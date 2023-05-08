Челябинцев напугал дым от пожара за вокзалом

Возле железнодорожного вокзала в Челябинске начался пожар

09 мая 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Возле железнодорожного вокзала заметили черный дым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска напугал черный дым в районе железнодорожного вокзала. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности возгорания. «Рядом с шиномонтажной мастерской по улице Гражданской в Челябинске горят резиновые покрышки. Угрозы нет. На месте работают три автоцистерны», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что 9 мая в Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкания загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Жителей Челябинска напугал черный дым в районе железнодорожного вокзала. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности возгорания. «Рядом с шиномонтажной мастерской по улице Гражданской в Челябинске горят резиновые покрышки. Угрозы нет. На месте работают три автоцистерны», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что 9 мая в Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкания загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.