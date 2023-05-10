РБК: прибыль госкомпаний в России сократилась наполовину

Государственные компании по итогам 2022 года получили меньше прибыли, чем за прошлый, следует из данных Росстатата Фото: Илья Московец © URA.RU

Прибыль государственных компаний снизилась на 52% в 2022 году из-за стабилизации рынка после роста доходов. Это следует из данных Росстата.

«Прибыль компаний с государственным участием в 2022 году составила 2,136 триллиона рублей — это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году (52% — прим. URA.RU)», — следует из данных Росстата, которые проанализировала компания РБК. По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), доля государственного сектора в экономике России за 2021 год составила 56% от ВВП. Этот показатель является рекордным за всю историю современной России. Более свежих данных РАНХиГС не приводит.

Снижение прибыли государственных компаний связано с тем, что после пандемии у них резко выросла прибыль, которая снизилась позже. На снижение прибыли госкомпаний в 2022 году повлияли также антироссийские санкции, рассказала преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

«Те отрасли, которые наиболее сильно пострадали в период пандемии 2020 года, в 2021 году показали сильный рост, а он был, в свою очередь, обусловлен низкой базой 2020-го. Кроме того, санкции 2022 года оказали давление на большинство отраслей», — заявила Бондаренко.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов отмечает, что роль государства в экономике может снизиться, если вырастут альтернативные секторы экономики. Государственные компании преобладают в крупных отраслях и зависят от цен на энергоресурсы, добавил он. «ТЭК, железные дороги, банковский сектор. Эти отрасли имеют циклический характер: когда цены на нефть растут, растет и доля государственной собственности в ВВП», — заявил Абрамов. Он подчеркнул, что снижение роли государства в экономике произойдет после открытия альтернативных секторов в экономике.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, по которому следует, что экономика России выдержала санкционное давление. По данным МВФ, во II квартале 2022 года экономика РФ показала рост. Издание American Thinker отметило, что Антироссийские санкции Запада оказались крупнейшим просчетом за всю историю. Текст материала приводит RT.