В МВФ признали устойчивость экономики России к санкциям

28 апреля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Прогнозы МВФ об устойчивости российской экономики оказались неверными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Экономика России стала более устойчивой к санкциям, чем ожидалось. Об этом стало известно из регионального доклада Международного валютного фонда (МВФ), посвященного экономической ситуации в Европе. «Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%», — следует из документа. Также стало известно, что нефтяная и газовая прибыль достигла рекордных показателей в 2022 году из-за улучшения торговли и устойчивого объема экспорта нефти. Аналитики МВФ прогнозируют, что в Москве ожидается резкое сокращение налоговых поступлений из-за снижения цен на нефть и газ. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что экономика России уверенно восстанавливается. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые». Мишустин также отметил, что МВФ улучшил оценку экономики России почти вдвое. По итогам 2022 года инфляция страны достигла 12%, передает телеканал 360.

Экономика России стала более устойчивой к санкциям, чем ожидалось. Об этом стало известно из регионального доклада Международного валютного фонда (МВФ), посвященного экономической ситуации в Европе. «Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%», — следует из документа. Также стало известно, что нефтяная и газовая прибыль достигла рекордных показателей в 2022 году из-за улучшения торговли и устойчивого объема экспорта нефти. Аналитики МВФ прогнозируют, что в Москве ожидается резкое сокращение налоговых поступлений из-за снижения цен на нефть и газ. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что экономика России уверенно восстанавливается. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Знание. Первые». Мишустин также отметил, что МВФ улучшил оценку экономики России почти вдвое. По итогам 2022 года инфляция страны достигла 12%, передает телеканал 360.