Лукашенко готов договориться с Путиным о размещении ядерного оружия

31 марта 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Республика Беларусь готова разместить у себя ядерное вооружение для сохранения собственного суверенитета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Республика Беларусь готова договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного вооружения. Оно поможет сохранить суверенитет страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мы будем сохранять суверенитет и независимость и обеспечивать чем только возможно — в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, <…> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. Трансляция велась на YouTube. Ранее Лукашенко подчеркивал, что Путин передал Беларуси ядерное оружие для защиты от внешней угрозы со стороны Запада. Президент РФ говорил, что готов разместить в республике ядерное оружие. В настоящий момент ведется строительство хранилища для данного вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что НАТО оценит серьезность ситуации, передает «Национальная служба новостей». Ранее также Россия и Беларусь развернули совместную группировку войск, сообщают VSE42.Ru.

Республика Беларусь готова договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного вооружения. Оно поможет сохранить суверенитет страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мы будем сохранять суверенитет и независимость и обеспечивать чем только возможно — в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, <…> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. Трансляция велась на YouTube. Ранее Лукашенко подчеркивал, что Путин передал Беларуси ядерное оружие для защиты от внешней угрозы со стороны Запада. Президент РФ говорил, что готов разместить в республике ядерное оружие. В настоящий момент ведется строительство хранилища для данного вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что НАТО оценит серьезность ситуации, передает «Национальная служба новостей». Ранее также Россия и Беларусь развернули совместную группировку войск, сообщают VSE42.Ru.