Лукашенко готов договориться с Путиным о размещении ядерного оружия

Республика Беларусь готова договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного вооружения. Оно поможет сохранить суверенитет страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Мы будем сохранять суверенитет и независимость и обеспечивать чем только возможно — в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, <…> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. Трансляция
Ранее Лукашенко подчеркивал, что Путин передал Беларуси ядерное оружие для защиты от внешней угрозы со стороны Запада. Президент РФ говорил, что готов разместить в республике ядерное оружие. В настоящий момент ведется строительство хранилища для данного вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что НАТО оценит серьезность ситуации, передает «Национальная служба новостей». Ранее также Россия и Беларусь развернули совместную группировку войск, сообщают VSE42.Ru.
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