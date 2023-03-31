Лукашенко готов договориться с Путиным о размещении ядерного оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, ядерный щит, стратегическая ракета, рвсн
Республика Беларусь готова разместить у себя ядерное вооружение для сохранения собственного суверенитета Фото:

Республика Беларусь готова договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного вооружения. Оно поможет сохранить суверенитет страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы будем сохранять суверенитет и независимость и обеспечивать чем только возможно — в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, <…> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. Трансляция велась на YouTube.

Ранее Лукашенко подчеркивал, что Путин передал Беларуси ядерное оружие для защиты от внешней угрозы со стороны Запада. Президент РФ говорил, что готов разместить в республике ядерное оружие. В настоящий момент ведется строительство хранилища для данного вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что НАТО оценит серьезность ситуации, передает «Национальная служба новостей». Ранее также Россия и Беларусь развернули совместную группировку войск, сообщают VSE42.Ru.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Республика Беларусь готова договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении в стране стратегического ядерного вооружения. Оно поможет сохранить суверенитет страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Мы будем сохранять суверенитет и независимость и обеспечивать чем только возможно — в том числе, и ядерным арсеналом. И не надо говорить, <…> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости», — подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. Трансляция велась на YouTube. Ранее Лукашенко подчеркивал, что Путин передал Беларуси ядерное оружие для защиты от внешней угрозы со стороны Запада. Президент РФ говорил, что готов разместить в республике ядерное оружие. В настоящий момент ведется строительство хранилища для данного вооружения. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что НАТО оценит серьезность ситуации, передает «Национальная служба новостей». Ранее также Россия и Беларусь развернули совместную группировку войск, сообщают VSE42.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...