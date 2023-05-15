Политолог объяснил, кто из президентов Турции выгоднее для России

Политолог Мезюхо: победа Эрдогана на президентских выборах выгодна для России

15 мая 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Политолог Иван Мезюхо заявил, что победа Реджепа Тайипа Эрдогана выгодна для России Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах выгодна для России. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. По его мнению, если Эрдоган одержит победу, то следует ожидать продолжение сотрудничества российской и турецкой сторон. «Президент Эрдоган, конечно, в российско-турецких отношениях пытается отстаивать национальные интересы. И надо сказать, он в этом преуспел, так как извлекает выгоду из противостояния между Россией и Западом, и между Россией и Украиной. При этом он открыто заявляет, что турецкие интересы для него превыше всего. Соответственно, проекты в области энергетики, торговли, туризма с Россией не сворачиваются, а продолжаются», — отметил Иван Мезюхо в интервью Пятому каналу. Большая вероятность, что при победе другого кандидата Турция полномасштабно присоединится к антироссийским санкциям, отмечает эксперт. По мнению Мезюхо, для России выгодна победа Эрдогана, потому что она знает, что от него ожидать. Ранее стало известно, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней. Он набрал 49,45%. Главный оппонент турецкого лидера Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за новостями о ходе турецких выборов и с уважением отнесется к выбору турецкого народа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах выгодна для России. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. По его мнению, если Эрдоган одержит победу, то следует ожидать продолжение сотрудничества российской и турецкой сторон. «Президент Эрдоган, конечно, в российско-турецких отношениях пытается отстаивать национальные интересы. И надо сказать, он в этом преуспел, так как извлекает выгоду из противостояния между Россией и Западом, и между Россией и Украиной. При этом он открыто заявляет, что турецкие интересы для него превыше всего. Соответственно, проекты в области энергетики, торговли, туризма с Россией не сворачиваются, а продолжаются», — отметил Иван Мезюхо в интервью Пятому каналу. Большая вероятность, что при победе другого кандидата Турция полномасштабно присоединится к антироссийским санкциям, отмечает эксперт. По мнению Мезюхо, для России выгодна победа Эрдогана, потому что она знает, что от него ожидать. Ранее стало известно, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней. Он набрал 49,45%. Главный оппонент турецкого лидера Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за новостями о ходе турецких выборов и с уважением отнесется к выбору турецкого народа.