В Кремле высказались о рисках «турецкого Майдана»

Турция в состоянии не допустить незаконных действий после выборов президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках «турецкого Майдана», которые прогнозирует ряд экспертов.
«Турция — это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных демократических выборов, транспарентных выборов. Она в состоянии не допустить незаконных действий — в этом мы не сомневаемся», — заявил Песков.
В первом туре выборов президента Турции с результатом чуть больше 49% победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур состоится через две недели. В экспертном сообществе говорят о рисках организации США «турецкого Майдана».
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