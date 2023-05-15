В Кремле высказались о рисках «турецкого Майдана»

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил риски организации «турецкого Майдана» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Турция в состоянии не допустить незаконных действий после выборов президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках «турецкого Майдана», которые прогнозирует ряд экспертов.

«Турция — это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных демократических выборов, транспарентных выборов. Она в состоянии не допустить незаконных действий — в этом мы не сомневаемся», — заявил Песков.

В первом туре выборов президента Турции с результатом чуть больше 49% победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур состоится через две недели. В экспертном сообществе говорят о рисках организации США «турецкого Майдана».

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Турция в состоянии не допустить незаконных действий после выборов президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках «турецкого Майдана», которые прогнозирует ряд экспертов. «Турция — это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных демократических выборов, транспарентных выборов. Она в состоянии не допустить незаконных действий — в этом мы не сомневаемся», — заявил Песков. В первом туре выборов президента Турции с результатом чуть больше 49% победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур состоится через две недели. В экспертном сообществе говорят о рисках организации США «турецкого Майдана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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