В Кремле высказались о рисках «турецкого Майдана»

15 мая 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил риски организации «турецкого Майдана» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Турция в состоянии не допустить незаконных действий после выборов президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках «турецкого Майдана», которые прогнозирует ряд экспертов. «Турция — это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных демократических выборов, транспарентных выборов. Она в состоянии не допустить незаконных действий — в этом мы не сомневаемся», — заявил Песков. В первом туре выборов президента Турции с результатом чуть больше 49% победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур состоится через две недели. В экспертном сообществе говорят о рисках организации США «турецкого Майдана».

Турция в состоянии не допустить незаконных действий после выборов президента республики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о рисках «турецкого Майдана», которые прогнозирует ряд экспертов. «Турция — это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных демократических выборов, транспарентных выборов. Она в состоянии не допустить незаконных действий — в этом мы не сомневаемся», — заявил Песков. В первом туре выборов президента Турции с результатом чуть больше 49% победил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Второй тур состоится через две недели. В экспертном сообществе говорят о рисках организации США «турецкого Майдана».