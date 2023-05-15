15 мая 2023

В челябинский район проникла опасная инфекция

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, вход запрещен, инфекция, инфекционное отделение, красная зона
Всего в регионе зафиксировано 17 случаев заражения Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) выявлен случай заражения корью. О необходимости проверить уровень вакцинации в районе, сообщила главррач районной больницы Ольга Губчик на аппаратном совещании в администрации района.

«Корью не болели много-много лет. И вот — есть больной в районе», — передает слова Губчик местное издание «Карталинская новь».

Главврач заявила, что необходимо проверить, сделаны ли прививки сотрудникам всех предприятий и жителям сельских поселений. Она также отметила, что нужно привить тех, у кого нет информации о вакцинации в санитарных книжках и амбулаторных картах. При этом людям, у которых уже есть иммунитет, вакцинироваться не обязательно.

По данным на 8 мая корь подтвердили у 17 жителей Челябинской области. Под подозрением на инфекцию находились еще 16 пациентов. Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что после каждого выявленного случая устанавливается круг контактных лиц для проведения подчищающей иммунизации.

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В Карталинском районе (Челябинская область) выявлен случай заражения корью. О необходимости проверить уровень вакцинации в районе, сообщила главррач районной больницы Ольга Губчик на аппаратном совещании в администрации района. «Корью не болели много-много лет. И вот — есть больной в районе», — передает слова Губчик местное издание «Карталинская новь». Главврач заявила, что необходимо проверить, сделаны ли прививки сотрудникам всех предприятий и жителям сельских поселений. Она также отметила, что нужно привить тех, у кого нет информации о вакцинации в санитарных книжках и амбулаторных картах. При этом людям, у которых уже есть иммунитет, вакцинироваться не обязательно. По данным на 8 мая корь подтвердили у 17 жителей Челябинской области. Под подозрением на инфекцию находились еще 16 пациентов. Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что после каждого выявленного случая устанавливается круг контактных лиц для проведения подчищающей иммунизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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