В челябинский район проникла опасная инфекция

16 мая 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Всего в регионе зафиксировано 17 случаев заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталинском районе (Челябинская область) выявлен случай заражения корью. О необходимости проверить уровень вакцинации в районе, сообщила главррач районной больницы Ольга Губчик на аппаратном совещании в администрации района. «Корью не болели много-много лет. И вот — есть больной в районе», — передает слова Губчик местное издание «Карталинская новь». Главврач заявила, что необходимо проверить, сделаны ли прививки сотрудникам всех предприятий и жителям сельских поселений. Она также отметила, что нужно привить тех, у кого нет информации о вакцинации в санитарных книжках и амбулаторных картах. При этом людям, у которых уже есть иммунитет, вакцинироваться не обязательно. По данным на 8 мая корь подтвердили у 17 жителей Челябинской области. Под подозрением на инфекцию находились еще 16 пациентов. Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что после каждого выявленного случая устанавливается круг контактных лиц для проведения подчищающей иммунизации.

В Карталинском районе (Челябинская область) выявлен случай заражения корью. О необходимости проверить уровень вакцинации в районе, сообщила главррач районной больницы Ольга Губчик на аппаратном совещании в администрации района. «Корью не болели много-много лет. И вот — есть больной в районе», — передает слова Губчик местное издание «Карталинская новь». Главврач заявила, что необходимо проверить, сделаны ли прививки сотрудникам всех предприятий и жителям сельских поселений. Она также отметила, что нужно привить тех, у кого нет информации о вакцинации в санитарных книжках и амбулаторных картах. При этом людям, у которых уже есть иммунитет, вакцинироваться не обязательно. По данным на 8 мая корь подтвердили у 17 жителей Челябинской области. Под подозрением на инфекцию находились еще 16 пациентов. Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что после каждого выявленного случая устанавливается круг контактных лиц для проведения подчищающей иммунизации.