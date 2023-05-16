ФСБ собрала совещание со свердловскими властями из-за терроризма

В Екатеринбурге прошло совещание по противодействию терроризму

16 мая 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

В совещании участвовали представители ФСБ и свердловские власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором власти обсудили главные вопросы в этой сфере. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского УФСБ. «В Екатеринбурге состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах в области противодействия терроризму», — сообщили в пресс-службе ведомства. Председателем выступил глава УФСБ Игорь Николаев. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и представитель антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Власти обсудили работу специальных служб и то, как они должны реагировать на происшествия. В частности, сотрудники силовых ведомств помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, уточнил Владимир Якушев. По словам Игоря Николаева, власти должны работать сплоченно, чтобы противостоять возможным терактам.

В Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором власти обсудили главные вопросы в этой сфере. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского УФСБ. «В Екатеринбурге состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах в области противодействия терроризму», — сообщили в пресс-службе ведомства. Председателем выступил глава УФСБ Игорь Николаев. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и представитель антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Власти обсудили работу специальных служб и то, как они должны реагировать на происшествия. В частности, сотрудники силовых ведомств помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, уточнил Владимир Якушев. По словам Игоря Николаева, власти должны работать сплоченно, чтобы противостоять возможным терактам.