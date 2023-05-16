ФСБ собрала совещание со свердловскими властями из-за терроризма

В Екатеринбурге прошло совещание по противодействию терроризму
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
В совещании участвовали представители ФСБ и свердловские власти Фото:

В Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором власти обсудили главные вопросы в этой сфере. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского УФСБ.

«В Екатеринбурге состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах в области противодействия терроризму», — сообщили в пресс-службе ведомства. Председателем выступил глава УФСБ Игорь Николаев. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и представитель антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Власти обсудили работу специальных служб и то, как они должны реагировать на происшествия. В частности, сотрудники силовых ведомств помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, уточнил Владимир Якушев. По словам Игоря Николаева, власти должны работать сплоченно, чтобы противостоять возможным терактам.

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В Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором власти обсудили главные вопросы в этой сфере. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского УФСБ. «В Екатеринбурге состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах в области противодействия терроризму», — сообщили в пресс-службе ведомства. Председателем выступил глава УФСБ Игорь Николаев. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и представитель антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Власти обсудили работу специальных служб и то, как они должны реагировать на происшествия. В частности, сотрудники силовых ведомств помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, уточнил Владимир Якушев. По словам Игоря Николаева, власти должны работать сплоченно, чтобы противостоять возможным терактам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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