ФСБ собрала совещание со свердловскими властями из-за терроризма

В Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором власти обсудили главные вопросы в этой сфере. Соответствующей информацией с URA.RU поделились в пресс-службе свердловского УФСБ.
«В Екатеринбурге состоялось межведомственное совещание по вопросам информирования о мерах в области противодействия терроризму», — сообщили в пресс-службе ведомства. Председателем выступил глава УФСБ Игорь Николаев. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и представитель антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
Власти обсудили работу специальных служб и то, как они должны реагировать на происшествия. В частности, сотрудники силовых ведомств помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, уточнил Владимир Якушев. По словам Игоря Николаева, власти должны работать сплоченно, чтобы противостоять возможным терактам.
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