17 мая 2023

Дмитрий Медведев рассмотрел проблемы роста ОПК в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз Единой России. Москва, логотип, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев посетил в рабочим визитом Челябинскую область Фото:

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 18 мая рассмотрел вопросы наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской области. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК. Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

На заседании присутствовал также полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он сопровождает Медведева в поездке на Южный Урал.

Ранее работу предприятий ОПК в Челябинской области проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он проверил подготовленность заводов для выпуска гособоронзаказа, оценил мощности предприятий.

Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ в Челябинске
Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ в Челябинске
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 18 мая рассмотрел вопросы наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской области. Об этом он сообщил в социальных сетях. «В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК. Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте». На заседании присутствовал также полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он сопровождает Медведева в поездке на Южный Урал. Ранее работу предприятий ОПК в Челябинской области проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он проверил подготовленность заводов для выпуска гособоронзаказа, оценил мощности предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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