Дмитрий Медведев посетил в рабочим визитом Челябинскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 18 мая рассмотрел вопросы наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской области. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«В Челябинске на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения рассмотрели вопросы инвестиций в наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК. Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

На заседании присутствовал также полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он сопровождает Медведева в поездке на Южный Урал.

Ранее работу предприятий ОПК в Челябинской области проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он проверил подготовленность заводов для выпуска гособоронзаказа, оценил мощности предприятий.