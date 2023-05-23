С дрона сбросили бомбу на дорогу в Белгороде, заявил Вячеслав Гладков
В Белгороде беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном
По словам губернатора Белгородской области, в результате инцидента пострадала лишь легковушка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и взрывотехники, добавил Гладков.
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