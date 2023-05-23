Гладков: в Белгороде на проезжую часть беспилотник сбросил бомбу. Фото

24 мая 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

С дрона сбросили бомбу на дорогу в Белгороде, заявил Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU В Белгороде беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале . В результате сброшенной бомбы на дорогу среди людей пострадавших нет. По словам губернатора Белгородской области, в результате инцидента пострадала лишь легковушка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и взрывотехники, добавил Гладков. Фото: официальный telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. В результате сброшенной бомбы на дорогу среди людей пострадавших нет. По словам губернатора Белгородской области, в результате инцидента пострадала лишь легковушка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и взрывотехники, добавил Гладков.