23 мая 2023

Гладков: в Белгороде на проезжую часть беспилотник сбросил бомбу. Фото

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
С дрона сбросили бомбу на дорогу в Белгороде, заявил Вячеслав Гладков Фото:

В Белгороде беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. В результате сброшенной бомбы на дорогу среди людей пострадавших нет.

По словам губернатора Белгородской области, в результате инцидента пострадала лишь легковушка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и взрывотехники, добавил Гладков.

Фото:

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В Белгороде беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. В результате сброшенной бомбы на дорогу среди людей пострадавших нет. По словам губернатора Белгородской области, в результате инцидента пострадала лишь легковушка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и взрывотехники, добавил Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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