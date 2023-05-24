Mash: беспилотник ВСУ атаковал молодежный центр в Белгородской области

Украинский БПЛА сбросил взрывчатку в Белгородской области, сообщают СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Беспилотник ВСУ скинул два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области», — говорится в сообщении. Там уточнили, что в результате взрывов были повреждены три автомобиля. Кроме того, повреждения получило здание Пенсионного фонда. Обошлось без пострадавших.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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