Mash: беспилотник ВСУ атаковал молодежный центр в Белгородской области

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Украинский БПЛА сбросил взрывчатку в Белгородской области, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Беспилотник ВСУ скинул два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области», — говорится в сообщении. Там уточнили, что в результате взрывов были повреждены три автомобиля. Кроме того, повреждения получило здание Пенсионного фонда. Обошлось без пострадавших.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Беспилотник ВСУ скинул два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области», — говорится в сообщении. Там уточнили, что в результате взрывов были повреждены три автомобиля. Кроме того, повреждения получило здание Пенсионного фонда. Обошлось без пострадавших. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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