Mash: беспилотник ВСУ атаковал молодежный центр в Белгородской области

24 мая 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Украинский БПЛА сбросил взрывчатку в Белгородской области, сообщают СМИ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Беспилотник ВСУ скинул два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области», — говорится в сообщении. Там уточнили, что в результате взрывов были повреждены три автомобиля. Кроме того, повреждения получило здание Пенсионного фонда. Обошлось без пострадавших. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с БПЛА два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Беспилотник ВСУ скинул два самодельных взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке Белгородской области», — говорится в сообщении. Там уточнили, что в результате взрывов были повреждены три автомобиля. Кроме того, повреждения получило здание Пенсионного фонда. Обошлось без пострадавших. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.