Врач рассказала, кому вредно есть черешню

Гастроэнтеролог Кашух: черешня противопоказана диабетикам
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, вишня, черешня, ягода
Диабетикам не рекомендуется есть много черешни, заявила Екатерина Кашух Фото:

Диабетиками не рекомендуется употреблять много черешни, так как в ней содержится большое количество сахара. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Единственная категория людей, которым не следует слишком увлекаться черешней — это диабетики», — передает слова Кашух Pravda.Ru. Она добавила, что это объясняется содержанием в ягоде 11-12 грамм сахара на 100 грамм продукта. Помимо этого, ягода содержит множество полезных микроэлементов. Употребление ягоды позволит поднять уровень сахара в организме и активизировать обмен веществ, отметила Кашух.

Также черешня снижает холестерин, улучшает перистальтику кишечника, а также оказывает позитивное влияние при гипертонии и отеках. Благодаря малому количество калорий ягода не несет никакого вреда для фигуры, заключила Кашух.

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Диабетиками не рекомендуется употреблять много черешни, так как в ней содержится большое количество сахара. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Единственная категория людей, которым не следует слишком увлекаться черешней — это диабетики», — передает слова Кашух Pravda.Ru. Она добавила, что это объясняется содержанием в ягоде 11-12 грамм сахара на 100 грамм продукта. Помимо этого, ягода содержит множество полезных микроэлементов. Употребление ягоды позволит поднять уровень сахара в организме и активизировать обмен веществ, отметила Кашух. Также черешня снижает холестерин, улучшает перистальтику кишечника, а также оказывает позитивное влияние при гипертонии и отеках. Благодаря малому количество калорий ягода не несет никакого вреда для фигуры, заключила Кашух.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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