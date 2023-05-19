Врач рассказала, кому вредно есть черешню

Гастроэнтеролог Кашух: черешня противопоказана диабетикам

19 мая 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Диабетикам не рекомендуется есть много черешни, заявила Екатерина Кашух Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Диабетиками не рекомендуется употреблять много черешни, так как в ней содержится большое количество сахара. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Единственная категория людей, которым не следует слишком увлекаться черешней — это диабетики», — передает слова Кашух Pravda.Ru. Она добавила, что это объясняется содержанием в ягоде 11-12 грамм сахара на 100 грамм продукта. Помимо этого, ягода содержит множество полезных микроэлементов. Употребление ягоды позволит поднять уровень сахара в организме и активизировать обмен веществ, отметила Кашух. Также черешня снижает холестерин, улучшает перистальтику кишечника, а также оказывает позитивное влияние при гипертонии и отеках. Благодаря малому количество калорий ягода не несет никакого вреда для фигуры, заключила Кашух.

Диабетиками не рекомендуется употреблять много черешни, так как в ней содержится большое количество сахара. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. «Единственная категория людей, которым не следует слишком увлекаться черешней — это диабетики», — передает слова Кашух Pravda.Ru. Она добавила, что это объясняется содержанием в ягоде 11-12 грамм сахара на 100 грамм продукта. Помимо этого, ягода содержит множество полезных микроэлементов. Употребление ягоды позволит поднять уровень сахара в организме и активизировать обмен веществ, отметила Кашух. Также черешня снижает холестерин, улучшает перистальтику кишечника, а также оказывает позитивное влияние при гипертонии и отеках. Благодаря малому количество калорий ягода не несет никакого вреда для фигуры, заключила Кашух.