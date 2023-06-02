Строители из ЯНАО возвели для жителей Донбасса многоквартирный дом

02 июня 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Строители возвели дом на 42 квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ямальские строители возвели для жителей Волновахи (ДНР) многоквартирный дом. Специалистам понадобилось меньше года, чтобы построить новостройку взамен двум разрушенным домам, сообщили в окружном правительстве. «Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год. Новый дом на 42 квартиры возвели взамен двух разрушенных многоквартирников», — уточнили власти. Фасады, чердак и подполье утепляли отечественными материалами. Для маломобильных жильцов установлены электрические подъемники. В подъездах есть колясочные. В квартирах сделана чистовая отделка. Уже установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель. Также облагорожена территория перед домом и оборудована парковка. Устанавливается детская площадка. Ранее сообщалось, что округ продолжит восстановление Волновахи до 2025 года. Программа поддержки уже утверждена.

Ямальские строители возвели для жителей Волновахи (ДНР) многоквартирный дом. Специалистам понадобилось меньше года, чтобы построить новостройку взамен двум разрушенным домам, сообщили в окружном правительстве. «Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год. Новый дом на 42 квартиры возвели взамен двух разрушенных многоквартирников», — уточнили власти. Фасады, чердак и подполье утепляли отечественными материалами. Для маломобильных жильцов установлены электрические подъемники. В подъездах есть колясочные. В квартирах сделана чистовая отделка. Уже установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель. Также облагорожена территория перед домом и оборудована парковка. Устанавливается детская площадка. Ранее сообщалось, что округ продолжит восстановление Волновахи до 2025 года. Программа поддержки уже утверждена.