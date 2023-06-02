Строители из ЯНАО возвели для жителей Донбасса многоквартирный дом

Ямальские строители возвели для жителей Волновахи (ДНР) многоквартирный дом. Специалистам понадобилось меньше года, чтобы построить новостройку взамен двум разрушенным домам, сообщили в окружном правительстве.
«Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год. Новый дом на 42 квартиры возвели взамен двух разрушенных многоквартирников», — уточнили власти.
Фасады, чердак и подполье утепляли отечественными материалами. Для маломобильных жильцов установлены электрические подъемники. В подъездах есть колясочные. В квартирах сделана чистовая отделка. Уже установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель. Также облагорожена территория перед домом и оборудована парковка. Устанавливается детская площадка.
Ранее сообщалось, что округ продолжит восстановление Волновахи до 2025 года. Программа поддержки уже утверждена.
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