Строители из ЯНАО возвели для жителей Донбасса многоквартирный дом

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Строители возвели дом на 42 квартиры Фото:

Ямальские строители возвели для жителей Волновахи (ДНР) многоквартирный дом. Специалистам понадобилось меньше года, чтобы построить новостройку взамен двум разрушенным домам, сообщили в окружном правительстве.

«Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год. Новый дом на 42 квартиры возвели взамен двух разрушенных многоквартирников», — уточнили власти.

Фасады, чердак и подполье утепляли отечественными материалами. Для маломобильных жильцов установлены электрические подъемники. В подъездах есть колясочные. В квартирах сделана чистовая отделка. Уже установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель. Также облагорожена территория перед домом и оборудована парковка. Устанавливается детская площадка.

Ранее сообщалось, что округ продолжит восстановление Волновахи до 2025 года. Программа поддержки уже утверждена.

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Ямальские строители возвели для жителей Волновахи (ДНР) многоквартирный дом. Специалистам понадобилось меньше года, чтобы построить новостройку взамен двум разрушенным домам, сообщили в окружном правительстве. «Трехэтажную новостройку площадью более 1800 квадратных метров построили меньше чем за год. Новый дом на 42 квартиры возвели взамен двух разрушенных многоквартирников», — уточнили власти. Фасады, чердак и подполье утепляли отечественными материалами. Для маломобильных жильцов установлены электрические подъемники. В подъездах есть колясочные. В квартирах сделана чистовая отделка. Уже установили бойлеры, необходимую сантехнику и кухонные плиты, собирают мебель. Также облагорожена территория перед домом и оборудована парковка. Устанавливается детская площадка. Ранее сообщалось, что округ продолжит восстановление Волновахи до 2025 года. Программа поддержки уже утверждена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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