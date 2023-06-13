Власти Херсонской области заявили об увеличении погибших из-за подрыва ГЭС

Зафиксировано 17 погибших после разрушения ГЭС, отметил Андрей Алексеенко
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
В Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) погибли 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«К сожалению, растет число жертв диверсии [разрушения Каховской ГЭС Украиной]. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», —
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В связи с разрушением станции, затопило десятки населенных пунктов в Херсонской области.
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