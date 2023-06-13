Власти Херсонской области заявили об увеличении погибших из-за подрыва ГЭС

13 июня 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Зафиксировано 17 погибших после разрушения ГЭС, отметил Андрей Алексеенко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) погибли 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, растет число жертв диверсии [разрушения Каховской ГЭС Украиной]. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В связи с разрушением станции, затопило десятки населенных пунктов в Херсонской области.

В Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) погибли 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, растет число жертв диверсии [разрушения Каховской ГЭС Украиной]. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В связи с разрушением станции, затопило десятки населенных пунктов в Херсонской области.