Власти Херсонской области заявили об увеличении погибших из-за подрыва ГЭС

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Зафиксировано 17 погибших после разрушения ГЭС, отметил Андрей Алексеенко Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) погибли 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«К сожалению, растет число жертв диверсии [разрушения Каховской ГЭС Украиной]. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В связи с разрушением станции, затопило десятки населенных пунктов в Херсонской области.

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В Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) погибли 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. «К сожалению, растет число жертв диверсии [разрушения Каховской ГЭС Украиной]. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», — написал Андрей Алексеенко в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Каховскую ГЭС 6 июня. В связи с разрушением станции, затопило десятки населенных пунктов в Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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