В Армавире задержан подросток, который хотел сжечь школу

Подросток намеревался поджечь школу для устрашения населения, заявили в СК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Армавире задержали подростка, который собирался поджечь одно из общеобразовательных учреждений города в целях устрашения населения. Об этом рассказали Следственном комитете России (СК РФ) по Краснодарскому краю.

«Фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира. Обвиняемый был задержан», — сообщается на официальном сайте регионального СК. Там добавили, что уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего подростка. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта.

Задержанный изготовил зажигательную смесь и самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника 15 мая 2023 года. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в СК.