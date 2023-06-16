В Армавире задержан подросток, который хотел сжечь школу

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Подросток намеревался поджечь школу для устрашения населения, заявили в СК РФ Фото:

В Армавире задержали подростка, который собирался поджечь одно из общеобразовательных учреждений города в целях устрашения населения. Об этом рассказали Следственном комитете России (СК РФ) по Краснодарскому краю.

«Фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира. Обвиняемый был задержан», — сообщается на официальном сайте регионального СК. Там добавили, что уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего подростка. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта.

Задержанный изготовил зажигательную смесь и самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника 15 мая 2023 года. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в СК.

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В Армавире задержали подростка, который собирался поджечь одно из общеобразовательных учреждений города в целях устрашения населения. Об этом рассказали Следственном комитете России (СК РФ) по Краснодарскому краю. «Фигурант в период с апреля по май 2023 года решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира. Обвиняемый был задержан», — сообщается на официальном сайте регионального СК. Там добавили, что уголовное дело возбуждено в отношении 15-летнего подростка. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта. Задержанный изготовил зажигательную смесь и самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника 15 мая 2023 года. Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, заключили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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