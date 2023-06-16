Челябинца подозревают в незаконной охоте Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинской области задержан по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружена туша убитого дикого животного, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Чесменскими полицейскими задержан гражданин 1976 года рождения, подозреваемый в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружены туша дикого зверя, ружье и патроны», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный пояснил, что вблизи поселка Калиновский Чесменского района с помощью лампы-фары выследил дикое животное, которое затем застрелил. Разрешения на охоту у него нет, равно как и на огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело.