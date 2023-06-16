16 июня 2023

Полиция задержала челябинца с убитым зверем в багажнике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Челябинца подозревают в незаконной охоте Фото:

Житель Челябинской области задержан по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружена туша убитого дикого животного, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Чесменскими полицейскими задержан гражданин 1976 года рождения, подозреваемый в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружены туша дикого зверя, ружье и патроны», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный пояснил, что вблизи поселка Калиновский Чесменского района с помощью лампы-фары выследил дикое животное, которое затем застрелил. Разрешения на охоту у него нет, равно как и на огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело.

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Житель Челябинской области задержан по подозрению в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружена туша убитого дикого животного, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Чесменскими полицейскими задержан гражданин 1976 года рождения, подозреваемый в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля обнаружены туша дикого зверя, ружье и патроны», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Задержанный пояснил, что вблизи поселка Калиновский Чесменского района с помощью лампы-фары выследил дикое животное, которое затем застрелил. Разрешения на охоту у него нет, равно как и на огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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