Мэр Новой Каховки доложил о попытке покушения на него со стороны ВСУ

15 июня 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Инцидент подтвердил заместитель главы администрации города Сергей Дмитриев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько недель назад на мэра Новой Каховки (Херсонская область) Владимира Леонтьева украинские боевики пытались убить его с помощью нанесения ракетных ударов по месту, где он якобы живет. Информацией поделился сам мэр. «Две или три недели назад […] я в 07:45 выезжал из дома, и два „Экскалибура“ прилетели в то место, где я [был]», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Он отметил, что все обошлось «по счастливой случайности». Ранее РИА Новости писало, что Украина перешла к новой тактике в конфликте с Россией. Теперь Киев ведет военные действия посредством терактов и государственных переворотов. Замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий назвал целью ВСУ президента РФ Владимира Путина. По его словам, Путин находится во главе списка целей украинского ведомства.

Несколько недель назад на мэра Новой Каховки (Херсонская область) Владимира Леонтьева украинские боевики пытались убить его с помощью нанесения ракетных ударов по месту, где он якобы живет. Информацией поделился сам мэр. «Две или три недели назад […] я в 07:45 выезжал из дома, и два „Экскалибура“ прилетели в то место, где я [был]», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1». Он отметил, что все обошлось «по счастливой случайности». Ранее РИА Новости писало, что Украина перешла к новой тактике в конфликте с Россией. Теперь Киев ведет военные действия посредством терактов и государственных переворотов. Замначальника Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий назвал целью ВСУ президента РФ Владимира Путина. По его словам, Путин находится во главе списка целей украинского ведомства.