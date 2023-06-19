Глава Минобороны Украины рассказал, почему говорит по-русски

Резников заявил, что говорит на русском языке, потому что считает его «трофейным»

19 июня 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Алексей Резников призвал называть русский язык «трофейным» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорит по-русски, потому что считает этот язык «трофейным». Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее Время» (принадлежит «Радио Свобода», которое внесено в реестр иноагентов). «Когда, встречаясь с коллегами <…> они спрашивают: „А можно ли, извини, пожалуйста, мы будем говорить на русском языке“, я говорю: „Давайте это называть трофейным языком и будем разговаривать“», — рассказал Резников в интервью. Его слова приводит youtube-канал «Настоящее Время». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. Резников сообщал, что Запад в начале СВО призывал «убивать как можно больше русских». Президент РФ Владимир Путин говорил, что цели СВО носят фундаментальный характер, передает Life.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорит по-русски, потому что считает этот язык «трофейным». Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее Время» (принадлежит «Радио Свобода», которое внесено в реестр иноагентов). «Когда, встречаясь с коллегами <…> они спрашивают: „А можно ли, извини, пожалуйста, мы будем говорить на русском языке“, я говорю: „Давайте это называть трофейным языком и будем разговаривать“», — рассказал Резников в интервью. Его слова приводит youtube-канал «Настоящее Время». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. Резников сообщал, что Запад в начале СВО призывал «убивать как можно больше русских». Президент РФ Владимир Путин говорил, что цели СВО носят фундаментальный характер, передает Life.