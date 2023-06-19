Глава Минобороны Украины рассказал, почему говорит по-русски

Глава Минобороны Украины Алексей Резников говорит по-русски, потому что считает этот язык «трофейным». Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее Время» (принадлежит «Радио Свобода», которое внесено в реестр иноагентов).
«Когда, встречаясь с коллегами <…> они спрашивают: „А можно ли, извини, пожалуйста, мы будем говорить на русском языке“, я говорю: „Давайте это называть трофейным языком и будем разговаривать“», — рассказал Резников в интервью. Его слова приводит youtube-канал «Настоящее Время».
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию, целью которой является денацификация и демилитаризация Украины. Резников сообщал, что Запад в начале СВО призывал «убивать как можно больше русских». Президент РФ Владимир Путин говорил, что цели СВО носят фундаментальный характер, передает Life.
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