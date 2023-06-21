Пушилин заявил, что российские силы освободили новый укрепрайон

Пушилин: армия России освободила укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении

21 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил о взятии российской армией укрепрайона около Марьинки Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «По марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый „Зверинец“», — сказал Денис Пушилин в эфире «Соловьев live». Врио главы региона также подчеркнул, что контроль укрепрайона украинской армией сильно мешал российским войскам. Населенный пункт Марьинка находится рядом с Донецком. Там находятся позиции ВСУ, с которых они ведут обстрелы города. Ранее президент России Владимир Путин поставил российским военным задачу взять Марьинку, напоминает MK.RU . Спустя время Пушилин сказал, что взятие под контроль населенного пункта не должно затянуться из-за переброски туда чеченских подразделений. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров так же заявил, что Марьинка «совсем скоро» будет освобождена, передает «Ридус».

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «По марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый „Зверинец“», — сказал Денис Пушилин в эфире «Соловьев live». Врио главы региона также подчеркнул, что контроль укрепрайона украинской армией сильно мешал российским войскам. Населенный пункт Марьинка находится рядом с Донецком. Там находятся позиции ВСУ, с которых они ведут обстрелы города. Ранее президент России Владимир Путин поставил российским военным задачу взять Марьинку, напоминает MK.RU. Спустя время Пушилин сказал, что взятие под контроль населенного пункта не должно затянуться из-за переброски туда чеченских подразделений. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров так же заявил, что Марьинка «совсем скоро» будет освобождена, передает «Ридус».