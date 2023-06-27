Администрация Сосьвы запретила свердловчанам посещать лес

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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, лес, корни деревьев, пеший поход
Мэрия Сосьвы просит не устраивать пикники в лесах и не посещать их до середины июля Фото:
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Администрация Сосьвы запретила свердловчанам посещать лес до 14 июля. Информация об этом появилась в соцсетях Единой дежурно-диспетчерской службы Сосьвинского городского округа во «ВКонтакте».

«Запретить с 08.00 24.06.2023 и до 08.00 14.07.2023 посещения гражданами городских лесов и въезд в них транспортных средств, расположенных в границах населенных пунктов Сосьвинского городского округа в целях обеспечения пожарной безопасности», — ссылается ЕДДС на постановление мэрии Сосьвы. При этом запрет не касается случаев, связанных с исполнением государственных заданий по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

Также ММО МВД РФ «Серовский» рекомендовано проводить разъяснительную работу на постах ГИБДД о запрете посещения лесов и выставлять посты в часто посещаемых местах. Руководителей предприятий просят воздержаться от коллективных выездов на природу.

Ранее крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Сейчас для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Свердловской области 5 мая, сняли лишь 14 июня.

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Администрация Сосьвы запретила свердловчанам посещать лес до 14 июля. Информация об этом появилась в соцсетях Единой дежурно-диспетчерской службы Сосьвинского городского округа во «ВКонтакте». «Запретить с 08.00 24.06.2023 и до 08.00 14.07.2023 посещения гражданами городских лесов и въезд в них транспортных средств, расположенных в границах населенных пунктов Сосьвинского городского округа в целях обеспечения пожарной безопасности», — ссылается ЕДДС на постановление мэрии Сосьвы. При этом запрет не касается случаев, связанных с исполнением государственных заданий по обеспечению пожарной безопасности в лесах. Также ММО МВД РФ «Серовский» рекомендовано проводить разъяснительную работу на постах ГИБДД о запрете посещения лесов и выставлять посты в часто посещаемых местах. Руководителей предприятий просят воздержаться от коллективных выездов на природу. Ранее крупный пожар частично уничтожил огнем поселок Сосьва. Сейчас для жителей, оставшихся без крова, возводят дома. Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Свердловской области 5 мая, сняли лишь 14 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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