Путин оценил программу Высшей школы госуправления РАНХиГС

Путин: 50 участников программы РАНХиГС были назначены главами регионов

04 июля 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Программа РАНХиГС отбирает самых талантливых управленцев, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2017 года и в процессе реализации программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС уже 50 участников действительно стали руководителями региональных администраций. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «С 2017 года — пока реализуется эта программа — 50 ее участников действительно стали главами регионов», — передает слова Владимира Путина официальный сайт Высшей школы госуправления (ВШГУ). Глава государства добавил, что в числе тех, кто получил новые назначения, оказались и представители федеральных органов власти. Всего пять человек были назначены на посты федеральных министров, а более 20 человек стали заместителями министров, среди которых семеро заняли должности первых заместителей. Президент отметил, что эта программа является примером социального лифта. Здесь основным критерием отбора являются личные данные, способности и потенциал каждого участника, их творческий потенциал и готовность служить — служить народу, своей стране и Родине. Принципы программы основываются на абсолютной прозрачности, а не на влиянии или прошлых заслугах, заключил Владимир Путин. Летом 2017 года стартовала программа «школа губернаторов», которая разрабатана с использованием опыта программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики, и направлена на подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы. Программа реализуется на базе ВШГУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 2017 года и в процессе реализации программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС уже 50 участников действительно стали руководителями региональных администраций. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «С 2017 года — пока реализуется эта программа — 50 ее участников действительно стали главами регионов», — передает слова Владимира Путина официальный сайт Высшей школы госуправления (ВШГУ). Глава государства добавил, что в числе тех, кто получил новые назначения, оказались и представители федеральных органов власти. Всего пять человек были назначены на посты федеральных министров, а более 20 человек стали заместителями министров, среди которых семеро заняли должности первых заместителей. Президент отметил, что эта программа является примером социального лифта. Здесь основным критерием отбора являются личные данные, способности и потенциал каждого участника, их творческий потенциал и готовность служить — служить народу, своей стране и Родине. Принципы программы основываются на абсолютной прозрачности, а не на влиянии или прошлых заслугах, заключил Владимир Путин. Летом 2017 года стартовала программа «школа губернаторов», которая разрабатана с использованием опыта программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики, и направлена на подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы. Программа реализуется на базе ВШГУ.