Челябинские производители газировок избавились от дефицита углекислого газа

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Преодоление дефицита углекислого газа привело к снижению его цены на рынке Фото:

Производители газированных напитков из Челябинской области преодолели дефицит углекислого газа. Как URA.RU рассказал директор компании «Власов ключ» Ярослав Таран, за год стоимость сырья снизилась в три раза.

«Сейчас с углекислотой нормализовалась. В июле 2022 года приходилось платить 80 рублей за кг углекислого газа с пиком в августе, когда отдавали по 90 рублей. Теперь сырье обходится в 32 рубля за кг», — уточнил URA.RU Таран.

Скачок цен был спровоцирован недостатком углекислого газа на рынке. Участник рынка сообщил URA.RU, что за углекислотой ездить в другие регионы. Летом 2023 года составляющее газированной воды продается без ограничений.

Ситуация позволила расширять географию поставок. В итоге рост объемов производства составил 2 — 2,5 раза. Таран заявил, что 40% поставок связаны с городами УрФО, остальной объем доставляется потребителям других регионов страны. В номенклатуре растет доля негазированной воды.

Исследования рынка показали, что пристрастие к газировке зависит от достатка покупателя. Чем он богаче, тем чаще предпочитает воду без газа. Напротив, приверженцами газировок являются жители с доходами на уровне средних или ниже.

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Производители газированных напитков из Челябинской области преодолели дефицит углекислого газа. Как URA.RU рассказал директор компании «Власов ключ» Ярослав Таран, за год стоимость сырья снизилась в три раза. «Сейчас с углекислотой нормализовалась. В июле 2022 года приходилось платить 80 рублей за кг углекислого газа с пиком в августе, когда отдавали по 90 рублей. Теперь сырье обходится в 32 рубля за кг», — уточнил URA.RU Таран. Скачок цен был спровоцирован недостатком углекислого газа на рынке. Участник рынка сообщил URA.RU, что за углекислотой ездить в другие регионы. Летом 2023 года составляющее газированной воды продается без ограничений. Ситуация позволила расширять географию поставок. В итоге рост объемов производства составил 2 — 2,5 раза. Таран заявил, что 40% поставок связаны с городами УрФО, остальной объем доставляется потребителям других регионов страны. В номенклатуре растет доля негазированной воды. Исследования рынка показали, что пристрастие к газировке зависит от достатка покупателя. Чем он богаче, тем чаще предпочитает воду без газа. Напротив, приверженцами газировок являются жители с доходами на уровне средних или ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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