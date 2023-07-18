Челябинские производители газировок избавились от дефицита углекислого газа

Преодоление дефицита углекислого газа привело к снижению его цены на рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Производители газированных напитков из Челябинской области преодолели дефицит углекислого газа. Как URA.RU рассказал директор компании «Власов ключ» Ярослав Таран, за год стоимость сырья снизилась в три раза.

«Сейчас с углекислотой нормализовалась. В июле 2022 года приходилось платить 80 рублей за кг углекислого газа с пиком в августе, когда отдавали по 90 рублей. Теперь сырье обходится в 32 рубля за кг», — уточнил URA.RU Таран.

Скачок цен был спровоцирован недостатком углекислого газа на рынке. Участник рынка сообщил URA.RU, что за углекислотой ездить в другие регионы. Летом 2023 года составляющее газированной воды продается без ограничений.

Ситуация позволила расширять географию поставок. В итоге рост объемов производства составил 2 — 2,5 раза. Таран заявил, что 40% поставок связаны с городами УрФО, остальной объем доставляется потребителям других регионов страны. В номенклатуре растет доля негазированной воды.

Исследования рынка показали, что пристрастие к газировке зависит от достатка покупателя. Чем он богаче, тем чаще предпочитает воду без газа. Напротив, приверженцами газировок являются жители с доходами на уровне средних или ниже.