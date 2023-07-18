«Единая Россия» помогает водителям, застрявшим в районе Крымского моста

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Иннопром 2023. Екатеринбург, очередь , пробка, затор, трасса, автомобили
Волонтеры консультируют водителей в районе Крымского моста и оказывают им медицинскую помощь Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Молодая гвардия Единой России (МГЕР) и «Волонтерская рота» организовали пункты временного размещения для помощи гражданам, попавшим в затор около Крымского моста. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«В местах, где можно получить помощь, работают более 100 волонтеров из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Крыма, Севастополя, Донецка и Мариуполя, Херсона, Скадовска, Геническа и Мелитополя», — сказал Андрей Турчак. Его слова передает пресс-служба «Единой России».

Уточняется, что водители, попавшие в затор в районе моста, могут переночевать, зарядить телефоны, а также получить медпомощь. Кроме того, они получают от активистов консультации по разным вопросам.

По его словам, количества помогающих в районе моста пока что достаточно. Тем не менее в случае увеличения нагрузки ЕР привлечет еще волонтеров.

Украинская сторона 17 июля совершила теракт на Крымском мосту. В результате катастрофы погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь пострадала и попала в больницу.

Также из-за взрыва было перекрыто автомобильное движение и приостановлена работа железнодорожного транспорта. В ночь на 18 июля движение на мосту было восстановлено в реверсивном режиме, а позже сообщалось о скоплении сотен автомобилей с обеих сторон переправы.

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Молодая гвардия Единой России (МГЕР) и «Волонтерская рота» организовали пункты временного размещения для помощи гражданам, попавшим в затор около Крымского моста. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В местах, где можно получить помощь, работают более 100 волонтеров из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Крыма, Севастополя, Донецка и Мариуполя, Херсона, Скадовска, Геническа и Мелитополя», — сказал Андрей Турчак. Его слова передает пресс-служба «Единой России». Уточняется, что водители, попавшие в затор в районе моста, могут переночевать, зарядить телефоны, а также получить медпомощь. Кроме того, они получают от активистов консультации по разным вопросам. По его словам, количества помогающих в районе моста пока что достаточно. Тем не менее в случае увеличения нагрузки ЕР привлечет еще волонтеров. Украинская сторона 17 июля совершила теракт на Крымском мосту. В результате катастрофы погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь пострадала и попала в больницу. Также из-за взрыва было перекрыто автомобильное движение и приостановлена работа железнодорожного транспорта. В ночь на 18 июля движение на мосту было восстановлено в реверсивном режиме, а позже сообщалось о скоплении сотен автомобилей с обеих сторон переправы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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