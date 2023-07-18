«Единая Россия» помогает водителям, застрявшим в районе Крымского моста

18 июля 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Волонтеры консультируют водителей в районе Крымского моста и оказывают им медицинскую помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Молодая гвардия Единой России (МГЕР) и «Волонтерская рота» организовали пункты временного размещения для помощи гражданам, попавшим в затор около Крымского моста. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В местах, где можно получить помощь, работают более 100 волонтеров из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Крыма, Севастополя, Донецка и Мариуполя, Херсона, Скадовска, Геническа и Мелитополя», — сказал Андрей Турчак. Его слова передает пресс-служба «Единой России». Уточняется, что водители, попавшие в затор в районе моста, могут переночевать, зарядить телефоны, а также получить медпомощь. Кроме того, они получают от активистов консультации по разным вопросам. По его словам, количества помогающих в районе моста пока что достаточно. Тем не менее в случае увеличения нагрузки ЕР привлечет еще волонтеров. Украинская сторона 17 июля совершила теракт на Крымском мосту. В результате катастрофы погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь пострадала и попала в больницу. Также из-за взрыва было перекрыто автомобильное движение и приостановлена работа железнодорожного транспорта. В ночь на 18 июля движение на мосту было восстановлено в реверсивном режиме, а позже сообщалось о скоплении сотен автомобилей с обеих сторон переправы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодая гвардия Единой России (МГЕР) и «Волонтерская рота» организовали пункты временного размещения для помощи гражданам, попавшим в затор около Крымского моста. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В местах, где можно получить помощь, работают более 100 волонтеров из Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы, Крыма, Севастополя, Донецка и Мариуполя, Херсона, Скадовска, Геническа и Мелитополя», — сказал Андрей Турчак. Его слова передает пресс-служба «Единой России». Уточняется, что водители, попавшие в затор в районе моста, могут переночевать, зарядить телефоны, а также получить медпомощь. Кроме того, они получают от активистов консультации по разным вопросам. По его словам, количества помогающих в районе моста пока что достаточно. Тем не менее в случае увеличения нагрузки ЕР привлечет еще волонтеров. Украинская сторона 17 июля совершила теракт на Крымском мосту. В результате катастрофы погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь пострадала и попала в больницу. Также из-за взрыва было перекрыто автомобильное движение и приостановлена работа железнодорожного транспорта. В ночь на 18 июля движение на мосту было восстановлено в реверсивном режиме, а позже сообщалось о скоплении сотен автомобилей с обеих сторон переправы.