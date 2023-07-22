22 июля 2023

Смерть военкора Журавлева вызвала в ООН сожаление

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В результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор Ростислав Журавлев Фото:
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В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева достойно сожаления. Об этом рассказал представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал Дюжаррик, передает его слова РИА Новости.

Накануне Дюжаррик заявлял, что организация осуждает использование кассетных боеприпасов Украиной, пишет телеканал 360. Решение президента США Джо Байдена поставить кассетное вооружение ВСУ также вызвало критику и споры внутри страны и за рубежом.

22 июля в результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Москва пообещала наказать виновных в убийстве военкора Журавлева, заявили в МИД РФ.

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В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева достойно сожаления. Об этом рассказал представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал Дюжаррик, передает его слова РИА Новости. Накануне Дюжаррик заявлял, что организация осуждает использование кассетных боеприпасов Украиной, пишет телеканал 360. Решение президента США Джо Байдена поставить кассетное вооружение ВСУ также вызвало критику и споры внутри страны и за рубежом. 22 июля в результате удара кассетными боеприпасами погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Москва пообещала наказать виновных в убийстве военкора Журавлева, заявили в МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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