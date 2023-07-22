19fortyfive: Байдена осудили за поставку Киеву «бесчеловечного оружия»

22 июля 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Передача кассетных боеприпасов ВСУ вызвало волну критики Байдена Фото: Mr. Luke J. Allen / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недавнее решение президента США Джо Байдена поставить кассетное вооружение Украине вызвало критику и споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили североамериканского лидера в том, что он нанес ненужный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов, передав снаряды украинской стороне. «Активисты по контролю над вооружениями и правозащитные группы уже давно считают это оружие неизбирательным, бесчеловечным по своей сути оружием, которому нет места на современных полях сражений. Даже президент, кажется, был в глубоком противоречии по поводу этого решения», — рассказало американское издание 19fortyfive . Ранее URA.RU сообщало, что власти США утвердили возможность передачи кассетных снарядов для Украины, которые уже начали применятся ВСУ. ООН осудили применение кассетных снарядов, заявив, что подобное оружие должно остаться в прошлом.

Недавнее решение президента США Джо Байдена поставить кассетное вооружение Украине вызвало критику и споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили североамериканского лидера в том, что он нанес ненужный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов, передав снаряды украинской стороне. «Активисты по контролю над вооружениями и правозащитные группы уже давно считают это оружие неизбирательным, бесчеловечным по своей сути оружием, которому нет места на современных полях сражений. Даже президент, кажется, был в глубоком противоречии по поводу этого решения», — рассказало американское издание 19fortyfive. Ранее URA.RU сообщало, что власти США утвердили возможность передачи кассетных снарядов для Украины, которые уже начали применятся ВСУ. ООН осудили применение кассетных снарядов, заявив, что подобное оружие должно остаться в прошлом.