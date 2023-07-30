В Запорожье раскрыли новое прозвище Зеленского

Рогов: из-за гонений на УПЦ Зеленского прозвали «слугой Ирода»
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленского сравнили с царем Иродом Фото:

Украинцы дали своему президенту Владимиру Зеленскому прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Рогова, Зеленский, как и иудейский царь Ирод, готов на все, лишь бы удержаться у власти. Украинский лидер устраивает гонения православных в своей стране, а также отменяет их праздники. «Представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться», — заключил общественный деятель.

Ранее стало известно, что УПЦ сталкивается с гонениями и агрессией. Недавно Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Также сообщалось, что православная церковь Украины намерена перейти на новоюлианский календарь.

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Украинцы дали своему президенту Владимиру Зеленскому прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. По словам Рогова, Зеленский, как и иудейский царь Ирод, готов на все, лишь бы удержаться у власти. Украинский лидер устраивает гонения православных в своей стране, а также отменяет их праздники. «Представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться», — заключил общественный деятель. Ранее стало известно, что УПЦ сталкивается с гонениями и агрессией. Недавно Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Также сообщалось, что православная церковь Украины намерена перейти на новоюлианский календарь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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