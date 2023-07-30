В Запорожье раскрыли новое прозвище Зеленского

Рогов: из-за гонений на УПЦ Зеленского прозвали «слугой Ирода»

30 июля 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Зеленского сравнили с царем Иродом Фото: Официальный сайт президента Украины Украинцы дали своему президенту Владимиру Зеленскому прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. По словам Рогова, Зеленский, как и иудейский царь Ирод, готов на все, лишь бы удержаться у власти. Украинский лидер устраивает гонения православных в своей стране, а также отменяет их праздники. «Представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться», — заключил общественный деятель. Ранее стало известно, что УПЦ сталкивается с гонениями и агрессией. Недавно Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Также сообщалось, что православная церковь Украины намерена перейти на новоюлианский календарь.

Украинцы дали своему президенту Владимиру Зеленскому прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Все чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», — заявил Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости. По словам Рогова, Зеленский, как и иудейский царь Ирод, готов на все, лишь бы удержаться у власти. Украинский лидер устраивает гонения православных в своей стране, а также отменяет их праздники. «Представить себе страшно, на что способен режим Зеленского в отношении украинского народа из числа тех, кто посмеет его ослушаться», — заключил общественный деятель. Ранее стало известно, что УПЦ сталкивается с гонениями и агрессией. Недавно Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Также сообщалось, что православная церковь Украины намерена перейти на новоюлианский календарь.