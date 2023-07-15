Патриарх Кирилл пожаловался на беззаконие на Украине

Патриарх Кирилл потребовал освободить арестованного на Украине наместника Киево-Печерской лавры
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций Фото:

Патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям, чтобы защитить от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. По его словам, решение суда об его аресте было принято в контексте попыток украинских властей изъять Киево-Печерскую лавру.

«Призываю Вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ) и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла», — сказано в заявлении патриарха. Он добавил, что решение суда продиктовано властями Украины, имеет цель запугать верующих и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против УПЦ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими действиями киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих. Она потребовала соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств и незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью.

Ранее митрополит Павел выступил с заявлением после решения суда. Он сказал, что ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом.

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Патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям, чтобы защитить от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. По его словам, решение суда об его аресте было принято в контексте попыток украинских властей изъять Киево-Печерскую лавру. «Призываю Вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ) и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла», — сказано в заявлении патриарха. Он добавил, что решение суда продиктовано властями Украины, имеет цель запугать верующих и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против УПЦ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими действиями киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих. Она потребовала соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств и незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью. Ранее митрополит Павел выступил с заявлением после решения суда. Он сказал, что ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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