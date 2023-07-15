Патриарх Кирилл пожаловался на беззаконие на Украине

Патриарх Кирилл потребовал освободить арестованного на Украине наместника Киево-Печерской лавры

15 июля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям, чтобы защитить от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. По его словам, решение суда об его аресте было принято в контексте попыток украинских властей изъять Киево-Печерскую лавру. «Призываю Вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ) и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла», — сказано в заявлении патриарха. Он добавил, что решение суда продиктовано властями Украины, имеет цель запугать верующих и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против УПЦ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что своими действиями киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих. Она потребовала соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств и незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью. Ранее митрополит Павел выступил с заявлением после решения суда. Он сказал, что ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом.

Патриарх Кирилл обратился к религиозным деятелям, чтобы защитить от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. По его словам, решение суда об его аресте было принято в контексте попыток украинских властей изъять Киево-Печерскую лавру. «Призываю Вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь (УПЦ) и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла», — сказано в заявлении патриарха. Он добавил, что решение суда продиктовано властями Украины, имеет цель запугать верующих и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против УПЦ. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими действиями киевский режим продолжает политику морального террора против сограждан и верующих. Она потребовала соблюдения киевским режимом взятых на себя международно-правовых обязательств и незамедлительного освобождения митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью. Ранее митрополит Павел выступил с заявлением после решения суда. Он сказал, что ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом.