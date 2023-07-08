УПЦ: в Волынской области Украины сожгли икону Божьей Матери

08 июля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

На Украине сожгли икону Божьей Матери Фото: Анна Майорова © URA.RU Возле святого источника в Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божией Матери. Об этом заявили в telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). «В ночь с 6 на 7 июля 2023 года неизвестные лица совершили акт вандализма возле святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», — говорится в сообщении. В УПЦ отметили, что также была уничтожена молитва, прикрепленная рядом с иконой, и входная дверь часовни. Украинские власти устроили настоящую войну против УПЦ из-за ее связей с Россией. Киев планирует передать все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Власти Украины и представители ЮНЕСКО уже договорились о вывозе реликвий.

Возле святого источника в Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божией Матери. Об этом заявили в telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). «В ночь с 6 на 7 июля 2023 года неизвестные лица совершили акт вандализма возле святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», — говорится в сообщении. В УПЦ отметили, что также была уничтожена молитва, прикрепленная рядом с иконой, и входная дверь часовни. Украинские власти устроили настоящую войну против УПЦ из-за ее связей с Россией. Киев планирует передать все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Власти Украины и представители ЮНЕСКО уже договорились о вывозе реликвий.