УПЦ: в Волынской области Украины сожгли икону Божьей Матери

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Встреча с архимандритом Ефремом в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, старец ефрем, икона божьей матери
На Украине сожгли икону Божьей Матери Фото:

Возле святого источника в Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божией Матери. Об этом заявили в telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«В ночь с 6 на 7 июля 2023 года неизвестные лица совершили акт вандализма возле святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», — говорится в сообщении. В УПЦ отметили, что также была уничтожена молитва, прикрепленная рядом с иконой, и входная дверь часовни.

Украинские власти устроили настоящую войну против УПЦ из-за ее связей с Россией. Киев планирует передать все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Власти Украины и представители ЮНЕСКО уже договорились о вывозе реликвий.

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Возле святого источника в Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божией Матери. Об этом заявили в telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). «В ночь с 6 на 7 июля 2023 года неизвестные лица совершили акт вандализма возле святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», — говорится в сообщении. В УПЦ отметили, что также была уничтожена молитва, прикрепленная рядом с иконой, и входная дверь часовни. Украинские власти устроили настоящую войну против УПЦ из-за ее связей с Россией. Киев планирует передать все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Власти Украины и представители ЮНЕСКО уже договорились о вывозе реликвий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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