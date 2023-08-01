Москвичей предупредили о рекордной жаре

Синоптик Леус: температура в Москве на выходных превысит 30 градусов

01 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Москве в выходные температура достигнет 33 градусов жары Фото: Александр Мамаев © URA.RU Температура воздуха в Москве впервые за лето может превысить 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Столицу ждут первые в году 30 градусов и тропические ночи. Стартовал последний месяц лета, а температура воздуха в столице еще ни разу не преодолела 30-градусный рубеж», — заявил Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что в июне максимальная жара достигала 27 градусов, в июле 29 градусов. В среду, 2 августа, будут короткие дожди, однако на температуре это не скажется. Днем она будет выше нормы. В четверг, 3 августа, воздух разогреется до 28 градусов. В конце рабочей недели прекратятся короткие дожди. И температура увеличится до 29 градусов. «Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели и в первый день следующей», — заявил Леус. По его словам, температура достигнет 33 градусов. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в августе температура поднимется до 30 градусов, передает газета «Взгляд». Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что август может стать самым теплым месяцем этого лета.

Температура воздуха в Москве впервые за лето может превысить 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Столицу ждут первые в году 30 градусов и тропические ночи. Стартовал последний месяц лета, а температура воздуха в столице еще ни разу не преодолела 30-градусный рубеж», — заявил Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что в июне максимальная жара достигала 27 градусов, в июле 29 градусов. В среду, 2 августа, будут короткие дожди, однако на температуре это не скажется. Днем она будет выше нормы. В четверг, 3 августа, воздух разогреется до 28 градусов. В конце рабочей недели прекратятся короткие дожди. И температура увеличится до 29 градусов. «Жаркой и сухой ожидается погода и в последний день этой недели и в первый день следующей», — заявил Леус. По его словам, температура достигнет 33 градусов. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в августе температура поднимется до 30 градусов, передает газета «Взгляд». Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что август может стать самым теплым месяцем этого лета.